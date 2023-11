Partidos dividem-se sobre data escolhida por Marcelo para eleições antecipadas

Chega, IL e PCP defendem que as eleições devem ser realizadas mais cedo, ao passo que PSD e BE salientam que se deve dar condições aos partidos para concorrerem. Só o PAN concorda com aprovação do OE.

A reacção dos partidos ao anúncio do Presidente da República de que irá convocar eleições antecipadas para 10 de Março, após a aprovação do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), não foi consensual — e foi, para alguns deles, um primeiro passo para a campanha eleitoral. Chega, IL e PCP defendem que as eleições devem ser realizadas mais cedo, sem a aprovação do Orçamento, ao passo que PSD e BE apoiam a decisão de Marcelo para dar tempo aos partidos de se prepararem. O PAN concorda com a necessidade de aprovar o OE2024 e o Livre preferiu destacar que as eleições não resolvem o problema de base: uma “crise de regime”.