Críticos internos do PAN pedem eleições antecipadas no país e primárias no partido

Os críticos internos do PAN querem realizar eleições primárias para escolher os candidatos do partido às próximas legislativas, caso o Presidente da República convoque eleições antecipadas, e acusam Inês Sousa Real de ter passado por cima da direcção por não ter defendido essa solução perante Marcelo Rebelo de Sousa na audiência desta quarta-feira. Fonte oficial do partido explica que os estatutos do PAN não prevêem a realização de primárias e que a líder do partido não pediu que se realizem eleições porque a direcção só tomará uma decisão sobre essa matéria nesta sexta-feira.