Ainda teremos saudades de António Costa?

Foi com certa estupefacção que na terça-feira tive conhecimento da demissão do primeiro-ministro. Pessoalmente, não me regozijo e lamento esta situação. António Costa sempre patenteou um grande à-vontade por onde se movia (veja-se a sua viva relação com os líderes dos outros países da União Europeia), sempre patenteou frontalidade, simpatia e bonomia. Não me parece que esteja envolvido em manigâncias, em tráfico de influências, malversações ou corrupção activa e passiva. Provavelmente, a sua entourage, os seus amigos e correligionários “pregaram-lhe” alguma partida. É certo que o país está com sérios problemas em diversas áreas e sectores onde se destacam a educação e a saúde. A carestia de vida, os baixos salários e a especulação imobiliária também não ajudam nada. O que é certo é que os abutres da oposição já afiam as garras à espera de uma oportunidade para se banquetearem. O futuro nos dirá se ainda teremos saudades de Costa. Ou não.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Queda do Governo

A surpresa que constituiu a demissão do primeiro-ministro vem-me lembrar a importância da luta das populações em torno daquilo que julgam ser a defesa dos seus interesses. No caso da luta contra a exploração do lítio em Boticas e Montalegre, parecia ser uma luta perdida, afinal, não. Neste momento, já todos os trâmites para a exploração mineira estavam em via de terminados. Com esta acção da Procuradoria-Geral da República, tudo poderá voltar à estaca zero, ou não? Seja como for, a contratação da exploração está em causa. Hoje, podemos dizer que "para lá do Marão mandam os que lá estão".

Mário Pires Miguel, Reboleira

A honra

Não restava a António Costa outra decisão que não fosse a de se demitir. Após anos de governação atingida por inúmeros casos e casinhos de membros do executivo suspeitos de actos ilícitos, apesar de Costa endereçar à justiça o que é da justiça, a verdade é que já era insustentável manter-se como primeiro-ministro perante mais situações. Optou pela verticalidade, ética e até moral. O indecoro dos que o rodeavam era indefensável.

A demissão de Costa reduz o crescimento da extrema-direita. Retirou-lhe argumentos perante o gesto de quem não está agarrado ao poder. O dia 7 de Novembro de 2023 ficará para a história como um dia mau para o país. A ganância de uns poucos faz com que o pouco de muitos milhares de portugueses se arrisque – num cenário de novas eleições – a que seja diminuído, caso suceda um governo de direita e extrema-direita. E ainda o paradoxo: assinalarem-se os 50 anos de Abril com um executivo que inclua fascistas.

Por último: António Costa demonstrou ser um homem sério, honrado, até ver.

Aristides Teixeira, Almada

Eleições antecipadas: porquê e para quê?

Para além de Portugal, já vivi em quatro países europeus democráticos e, nesses países, havendo uma maioria absoluta no Parlamento, seria impensável recorrer-se a eleições antecipadas. O passo normal seria pedir ao partido maioritário para eleger um novo líder. E porquê? Porque o Presidente da República teve essa espúria ideia e ameaçou que se António Costa se demitisse convocaria novas eleições. Provavelmente estava a pensar que António Costa tinha ambições europeias e no que Durão Barroso tinha feito. Mas a situação actual não tem nada que ver com isso.

E para quê? Para lançar o país em cinco a seis meses de incerteza, com resultados duvidosos. Um compasso de espera que vai custar imenso ao país: fundos europeus que não serão desembolsados a tempo, lutas dos professores e médicos sem solução a curto prazo, um orçamento em banho-maria, enfim, um país suspenso por um capricho do senhor Presidente.

Júlio Fernando Castro, Arcozelo

A pequena corrupção

Do que se sabe deste turbilhão que arrastou o primeiro-ministro e abriu esta crise, saltam-me à vista dois pontos. Um é que, mesmo que António Costa esteja limpo e inocente, ele paga o preço das más companhias (diz-me com quem andas…), e andar na companhia das antigas companhias de José Sócrates foi uma imprudência, no mínimo.

O segundo ponto é a pequenez terceiro-mundista das acções em causa. Não se terá tratado de transacções de milhões com umas percentagens a passarem e a ficarem em paraísos fiscais. Aparentemente, estava em causa simplesmente obter autorizações, aprovar projectos, acelerar processos. Num país do primeiro mundo, onde queremos estar, uma boa parte destas intervenções não deveria ser sequer passível de corrupção. Deveria existir regulamentação clara, entidades decisórias claras, independentes e eficazes, e as coisas avançarem (ou não) por razões transparentes e não por cunhas ou favores, grátis ou pagos.

Para lá do que soubermos como resultado da investigação e respectivas conclusões, bom mesmo seria que o poder decisório sobre estes processos ficasse limpo e livre de discricionariedades de ministros e de acimas ou abaixos.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende