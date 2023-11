Orçamento do Estado da Ucrânia com a mira no esforço de guerra

O Parlamento ucraniano aprovou, na quinta-feira, o Orçamento do Estado para o próximo ano, com o objectivo de reforçar o Exército e a defesa, para dar continuidade ao esforço de guerra, quando estamos quase a completar o segundo ano desde a invasão russa.

As receitas orçamentais estão fixadas em 1,77 mil milhões de hryvnias (cerca de 46 mil milhões de euros), enquanto as despesas estão previstas em 3,35 mil milhões de hryvnias. A Ucrânia enfrentará um enorme défice orçamental de cerca de 41 mil milhões de euros em 2024, segundo as autoridades governamentais.

No próximo ano, mais de metade de todas as despesas orçamentais ucranianas está prevista para o sector da defesa, a fim de financiar o esforço de guerra contra a Rússia, que lançou uma invasão em grande escala em Fevereiro de 2022.

"As prioridades estão claramente definidas no orçamento. Todos os nossos recursos internos serão canalizados para podermos resistir e vencer o inimigo", afirmou o primeiro-ministro, Denys Shmyhal, após a votação.

"Praticamente 50% das nossas despesas destinam-se à defesa e segurança da Ucrânia. Haverá mais armas e veículos, mais drones, munições e mísseis. Cada hryvnia de um contribuinte irá para o Exército", reforçou.

Shmyhal disse ainda que o Governo planeia aumentar o salário mínimo e as pensões para ajudar milhões de pessoas a fazer face ao aumento do custo de vida durante a guerra. Segundo a Reuters, 276 deputados votaram a favor do orçamento, que prevê também um aumento das despesas nos sectores da educação e da saúde no próximo ano.

O ministro das Finanças, Serhiy Marchenko, afirmou que a ajuda financeira dos aliados ocidentais da Ucrânia será fundamental para cobrir o défice orçamental e pagar as despesas sociais e humanitárias. O Governo já recebeu mais de 33 mil milhões de euros este ano e cerca de 29 mil milhões no ano passado dos seus parceiros.

Mas a garantia de apoio financeiro estrangeiro no próximo ano poderá revelar-se mais difícil. Marchenko reconheceu que o cansaço dos parceiros externos cresce à medida que a guerra se arrasta. Ainda assim, o Governo planeia que a economia cresça no próximo ano, prevendo um crescimento do Produto Interno Bruto de 4,6%, após um aumento de quase 5% previsto para este ano. No ano passado, a economia ucraniana sofreu uma contracção de quase um terço.