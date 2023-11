Narrativa viral com jovem actor que seria do Hamas é falsa

Frames retirados de @saleh.aljafarawi no Instagram e @hamodahmdan1 no Tiktok

O jovem hospitalizado do vídeo não é a pessoa que acusam – apesar de não haver confirmação – de ser actor do Hamas. Foi vítima de um bombardeamento a um campo de refugiados na Cisjordânia.

A publicação

Contexto

No final de Outubro, algumas semanas depois do ataque do Hamas a Israel – que resultou em mais de 1400 mortos, e da contra-ofensiva israelita que já fez mais de 10 mil vítimas mortais – começaram a surgir nas redes sociais várias publicações a alegar que um actor do Hamas se fez passar por um jovem ferido em bombardeamentos.

Numa das publicações na rede social X (antigo Twitter), são colocados, lado a lado, vídeos que, alegadamente, mostram o mesmo jovem – o suposto actor do Hamas – em dias consecutivos. Primeiro, numa cama de hospital e, no dia seguinte, na rua, a filmar-se e a mostrar danos provocados por bombardeamentos.

“Este homem tem mais vidas do que um gato”, escreve um utilizador numa das publicações. “Alguém dê um Óscar a este actor de crise do Hamas.” Noutra, alega-se que o “actor do Hamas finge ser vítima de um ataque israelita para fazer pena e obter mais fundos”. Nos comentários há quem considere tratar-se de “propaganda de guerra”.

Os factos

Depois de se dividir o vídeo do jovem hospitalizado em vários frames, através de uma reverse image search (“pesquisa de imagem reversa”, em tradução livre), foi possível verificar que o mesmo vídeo foi publicado no TikTok a 18 de Agosto, cerca de dois meses antes de o Hamas invadir Israel a 7 de Outubro.

A publicação do vídeo foi feita por uma conta que também partilhou, em dias seguintes, mais vídeos da recuperação do jovem, incluindo um em que podemos constatar que teve uma perna amputada.

Olhando para os hashtags associados ao vídeo original foi possível verificar que um deles dizia “Campo de Nur el-shams”, um campo de refugiados na Cisjordânia.

Pesquisando no Google notícias relacionadas com este campo de refugiados e usando palavras-chave como “hospital”, “adolescente”, “amputado” e “ferido”, chegou-se a uma notícia do grupo de activistas palestinianos e israelitas International Solidarity Movement (ISM) que deu conta de uma invasão a Nur el-shams a 24 de Julho, que fez vários feridos. Entre estes estava – como mostra a fotografia publicada pelo ISM – Mohammed Zendiq, jovem de 16 anos que terá perdido a perna durante a invasão, quando fazia a visita semanal ao pai, no campo de refugiados. Não é um actor.

Mas analisemos, agora, o homem que aparecia na publicação original a filmar-se na rua. Mais uma vez, uma pesquisa de imagem reversa encaminha-nos para o Instagram do jovem do vídeo, Saleh Aljafarawi.

Saleh é influencer, youtuber e cantor. Grava a maioria dos seus vídeos mais recentes em Gaza e tem 2,8 milhões de seguidores no Instagram e 13,5 mil subscritores no YouTube.

Além de vídeos sobre o conflito entre Israel e Palestina – alguns deles publicados mesmo antes da invasão do Hamas de 7 de Outubro –, o jovem publicou, nos últimos três anos, vídeos sobre a covid-19, viagens, comida, entre outros. Além de não se tratar do jovem que se vê no vídeo do hospital, não há confirmação de que tenha qualquer ligação ao Hamas.

Os vídeos não foram publicados em dias consecutivos. Enquanto o vídeo de Saleh Aljafarawi foi publicado a 28 de Outubro, o vídeo que mostra Zendiq hospitalizado foi publicado mais de dois meses antes, a 18 de Agosto.

Veredicto

Não é verdade que um actor do Hamas se tenha feito passar por um jovem ferido em ataques israelitas. O jovem que aparece hospitalizado num vídeo foi, efectivamente, ferido num ataque israelita a um campo de refugiados na Cisjordânia.

O homem identificado como actor do Hamas trata-se de um influencer e youtuber palestiniano e não há provas concretas de que esteja ligado ao Hamas.