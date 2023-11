Bolas? Só nos semáforos

Hoje vamos falar de bolas. Não as de futebol, nem as de Berlim, mas as bolas de comportamento que continuam a ser usadas nalgumas escolas, felizmente cada vez menos.

Hoje vamos falar de bolas. Não as de futebol, nem as de Berlim, mas as bolas de comportamento que continuam a ser usadas nalgumas escolas, felizmente cada vez menos. À sexta-feira os pais recebem esta classificação do comportamento dos filhos, uma bola por cada dia da semana — afixada também na sala de aulas —, como se o professor pretendesse que os pais (que não presenciaram, nem estavam lá) continuassem o castigo pelo sábado e domingo a fora.

A Ana indigna-se com um método que não ajuda ninguém. E, afinal, os comportamentos reprovados são, de facto, maus-comportamentos, ou comportamentos mais do que adequados à idade? Pede-se o impossível e depois castiga-se porque o impossível não foi feito? E, já agora, qual era o adulto que aceitava que afixassem uma tabela pública do seu comportamento no local de trabalho?

O Birras de Mãe está disponível na Apple Podcasts, Spotify e em todas as restantes aplicações para podcasts.