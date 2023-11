“Cá no Minho” promete experiências turísticas diferentes na região

O site "Cá no Minho", apresentado esta quinta-feira em Vieira do Minho, promete experiências "diferentes e inovadoras" de 24 municípios da região, com o objectivo de afirmar o Minho como um destino turístico de excelência. Entre "histórias para contar, artes para descobrir, caminhos para desbravar e sabores para explorar", as 24 experiências do projecto, uma por cada município, contemplam gastronomia, enoturismo, exploração da natureza, património edificado ou histórico, artesanato ou percursos cicláveis.

"Para que a plataforma seja uma ferramenta útil de promoção do destino turístico Minho, as experiências foram segmentadas em seis grandes áreas de interesse - Saboreie, Crie, Relaxe, Desafie-se, Palmilhe e Apaixone-se - e são apresentadas na perspectiva dos residentes, dando enfoque à hospitalidade e genuinidade minhotas, enquanto grandes atractivos turísticos da região", refere a Comunidade Intermunicipal do Ave, uma das três CIM que integram o projecto, em comunicado.

"Desafiámos os 24 municípios a criarem uma experiência inovadora e diferenciadora. O projeto que amanhã [quinta-feira] será apresentado é a compilação dessas 24 experiências", acrescenta Marta Coutada, primeira-secretária do excutivo da CIM do Ave, em declarações à agência Lusa.

De acordo com a responsável, a partir de quinta-feira, qualquer pessoa pode ir ao site e agendar as experiências que lhe agrade, sublinhando que cada município definiu a sua experiência tendo em conta as suas características e identidade própria. Um dos objectivos da iniciativa passa por "promover e qualificar" a região do Minho "como destino turístico de excelência", interna e externamente.

O projecto insere-se na rubrica Comunicação e Promoção Transversal do Minho Tourism Design Experience, do PROVERE Minho Inovação - Estratégia de Eficiência Colectiva, e prevê uma abordagem agregadora das experiências turísticas desenvolvidas por 24 municípios das Comunidades Intermunicipais (CIM) do Ave, do Alto Minho e do Cávado.

"Cá no Minho", a nova plataforma de experiências turísticas do Minho, será apresentada publicamente às 14h30 de quinta-feira no salão nobre Câmara Municipal de Vieira do Minho. O evento contará com a presença do autarca de Vieira do Minho, António Cardoso, da primeira secretária do secretariado do executivo Intermunicipal da CIM do Ave, Marta Coutada, em representação do Consórcio Minho Inovação, bem como da directora executiva do IPDT - Turismo, entidade responsável pela execução do projecto, Mónica Montenegro.