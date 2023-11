Ganhe uma viagem, para conseguir “aquele” abraço

Não há nada como o abraço de alguém especial depois de uma notícia inesperada, da conquista mais aguardada ou simplesmente quando precisamos de conforto: seja porque razão for, um abraço tem poderes terapêuticos. E é nesse momento que sabemos onde pertencemos e quem nos quer bem.

São os abraços que nos confortam o corpo e a alma que povoam as nossas melhores memórias: o abraço da avó, com aroma a arroz doce; o colo da mãe, depois do primeiro dia de escola; a euforia dos amigos, depois de uma promoção no trabalho. A nossa história é feita de abraços inesquecíveis.

Às vezes, o abraço que tanto precisamos está suspenso pela distância, a nossa ou de alguém da família ou dos amigos, e era tão bom ter pelo menos uma data, saber quando será finalmente esse reencontro.

A pensar nisso, preparámos um passatempo, juntamente com a TAP, para o levar ao encontro do abraço com que sonha há tanto tempo. Vamos oferecer uma viagem de ida e volta de/para um destino TAP, com voo directo em Portugal ou na Europa para uma pessoa, sujeita aos termos e condições do Regulamento. O passatempo decorrerá entre o dia 9 de Novembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2023;

Saiba como participar:

Seguir as páginas de Instagram da TAP (@tapairportugal) e do PÚBLICO / Estúdio P (@estudiop.publico).

Partilhar no feed da sua conta de Instagram, em formato de vídeo ou imagem (neste caso acompanhado de texto) a história do abraço que tem em “stand by” , mencionado o destino a que se refere a história;

Identificar na publicação as páginas de Instagram da TAP (@tapairportugal) e do Estúdio P (@estudiop.publico);

Usar as hashtags “AbraçosàChegada” e “tapairportugal” na publicação

A viagem está sujeita às seguintes condições:

A reserva tem de ser efectuada até 30 de Junho de 2024;

A viagem deve ser realizada até 31 de Dezembro de 2024, com exclusão dos períodos: 12 a 14 de Fevereiro 2024, 25 de Março a 5 de Abril 2024, 15 de Junho a 15 de Setembro de 2024, 15 a 31 de Dezembro de 2024.

As alterações e respetivas penalidades ficarão a cargo do vencedor.

Leia aqui o regulamento completo.

Agora inspire-se no abraço de quem tem mais saudades e partilhe connosco a sua história. E boa viagem!