O futuro da gestão em Portugal: a arte de saber viver na incerteza

“A gestão de empresas e os gestores portugueses” foi o tema da 2ª conferência que assinalou as celebrações dos 70 anos da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), no passado dia 29 de Setembro. O encontro teve como objectivo analisar o panorama empresarial nacional, bem como as ideias que ficam para o futuro. Numa conversa moderada por Victor Oliveira Ferreira, jornalista do Público, com intervenções de José Fernando Pinto dos Santos, (Professor INSEAD/UCP, engenheiro UP e gestor) e Luís Reis (administrador do grupo SONAE e Professor FEP/PBS). Os comentários foram feitos por Ana Paula Marques (administradora do Grupo EDP e CEO da EDP Espanha) e Jorge Farinha (Professor da FEP).

O arranque do evento ficou a cargo de José Fernando Pinto dos Santos, que começou por destacar o afastamento da gestão geral das empresas em Portugal. “Por mais estranho que pareça, podemos ter uma disciplina científica, uma economia, próxima das empresas e a gestão, que não é uma disciplina científica, longe das empresas. E é este o tema que eu gostaria de tratar hoje. Vou falar de gestão e não de gestores”, explicou.

Na perspectiva de José Fernando Pinto dos Santos, a economia conquistou um lugar preponderante na gestão das empresas, fruto do que denomina de “modelo dominante de gestão”, ou seja, o modelo que é leccionado na maioria das escolas. Neste modelo, a gestão é reduzida a tarefas que o gestor faz ou deveria fazer, com foco em definições como planear e prever.

"De certa maneira, a gestão está relacionada com três elementos que são a envolvente da empresa, a sua estratégia e a organização. O gestor geral, neste modelo, é uma espécie de arquitecto. E este conceito de gestão não podia estar mais afastado daquilo que é o conceito de gestão nas empresas”, reforça o gestor.

Contudo, José Fernando Pinto dos Santos apresentou uma alternativa, por si desenvolvida: mudar o objectivo da gestão. Mas em que consiste esta mudança? Significa que o gestor passa a gerir efectivamente o desempenho da empresa, e não a empresa, existindo uma interacção dinâmica entre a envolvente, a estratégia e a organização. Este modelo de gestão permite incluir a incerteza, algo que José Fernando Pinto dos Santos considera fundamental para a gestão nos dias de hoje.

Por sua vez, Luís Reis - administrador do Grupo SONAE - levou como tema não a gestão em si, mas o que é ser gestor em Portugal, focando-se em características que considera fundamentais que cada profissional da área carregue consigo. “A primeira é, de facto, um lugar-comum. É absolutamente higiénico que o gestor tenha uma atitude de abertura e de procura pela inovação. Procurar a diferença, a diferença que cria valor”, afirmou. O que é certo é que, para Luís Reis, o contexto vivido em Portugal é inimigo desta procura pela diferença, pelo risco, por se tratar de um ambiente onde é preservada a tradição, aniquilando assim as possibilidades de se fazer algo diferente.

“O movimento é ilusão da acção. Nós temos muitos gestores que se movimentam muito, mas que actuam pouco. E ao actuar pouco, criam poucas condições para que a inovação aconteça”, comentou, acrescentando ainda outro factor importante que deve ser tido em conta - a criação de valor. Nas palavras do professor, ensinar-se que o propósito de uma empresa é criar valor económico não é a melhor estratégia. Na opinião do administrador de um dos maiores grupos económicos nacionais, se o valor económico de uma empresa for obtido através da diminuição do valor social ou ambiental, por exemplo, assistimos a um exemplo onde “não se está a criar valor nenhum”.

Contudo, a conversa não terminou sem reforçar a importância de outro factor - o risco. Luís Reis passou a mensagem de que é preciso assumi-los, mas com responsabilidade. “Não se consegue desenvolver a gestão sem se assumir o risco. Este é o aspecto onde o contexto cultural português é menos positivo”, acrescentou. Todavia, além de todas as características descritas, não seria possível falar-se no papel do gestor sem o impacto bastante evidente da tecnologia em tudo o que é desenvolvido. Para o administrador e professor, actualmente é imprescindível que um gestor tenha uma capacidade intrínseca de lidar com esses mesmo avanços, compreendê-los e perceber de que forma estes impactam as organizações. Para que isto se torne possível, alertou que a curiosidade deve estar sempre aguçada, bem como a disponibilidade para aprender. “Um gestor tem de estar permanentemente à procura das informações, das surpresas que o ajudem a compreender os fenómenos, para que possa questionar-se, perceber erros, evoluir”. Neste campo, Luís Reis considera que o papel de quem ensina e forma os gestores de amanhã é fundamental.

Os comentários foram da responsabilidade de Ana Paula Marques e Jorge Farinha que começaram por reforçar a importância de todos os factores e questões apresentadas e colocadas em cima da mesa. Na perspectiva da administradora era essencial salientar três conceitos: a incerteza permanente, a gestão ausente e a combinação das três esferas entre o contexto externo, a estratégia das empresas e o colocar a estratégia em acção.

Na perspectiva da Ana Paula Marques, o ritmo constante a que a mudança acontece traz vários desafios para os gestores, dessa forma torna-se crucial que os profissionais reúnam todas as ferramentas necessárias para conseguir sobreviver: “É uma certeza que vivemos na incerteza, em permanente”. No entanto, se falar no futuro da gestão é falar em incerteza, considera que é preciso acrescentar à lista as palavras gestão e liderança. Para Ana Paula Marques é necessária uma gestão presente e uma liderança que esteja assente no reconhecimento, mas como a gestão é uma tarefa complicada, na receita para o sucesso, não pode faltar o ingrediente da coragem: “Gerir implica decidir. E decidir implica coragem. Quando olho para os gestores, muitas vezes penso que discutimos muito se o mundo precisa de dreamers ou de doers…hoje em dias as empresas precisam de dreamers that do”, rematou.

Jorge Farinha foi quem se seguiu e não houve espaço para dúvidas ou rodeios. Para o Professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, as características da sociedade moldam, em grande percentagem, aquilo que é a forma de fazer gestão, nos dias que correm, e Portugal é um país onde o apetite para o risco ainda precisa de ser aguçado, bem como o sentido de grupo, de colectivo. Por outro lado, considera que existe uma realidade institucional que pouco contribui para que o panorama se altere. “Temos uma realidade institucional que não favorece a tomada de riscos. Se queremos ajudar o empreendedorismo, e se há um empresário que arrisca, não faz sentido que ele ponha em causa a sua continuidade como empresário, mesmo com um projecto que tenha corrido menos bem”, afirmou, focando-se em seguida numa das razões que acredita estarem no cerne da questão: a iliteracia. “O típico empresário português tem, em média, alguma iliteracia em matérias certamente tecnológicas”, referiu. Na perspectiva de Jorge Farinha, a falta de capital, a falta de tomada de riscos e tantas outras restrições tornam mais fácil de compreender o actual panorama da estrutura empresarial nacional.

Se é verdade que existem pontos positivos no trabalho desenvolvido por gestores e empresas até aqui, também ficou claro que o trabalho a fazer é extenso. Risco, incerteza, literacia, curiosidade e inovação foram as palavras de ordem do dia e a mensagem ficou clara: para o futuro, é preciso aceitar a surpresa e surpreender, mesmo que esse pareça ser, à partida, o caminho mais assustador. Afinal, é no risco que pode acontecer a evolução e esta conferência foi prova disso.