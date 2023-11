O Rapaz e a Garça, Sobre l’Adamant e outros filmes para ver esta semana

A mãe de Mahito Maki morreu tragicamente num incêndio. Viúvo e com um filho pequeno para criar, o pai decide casar-se com Natsuko, a irmã mais nova da falecida mulher. Quando, em 1943, Tóquio é bombardeada pelo exército dos EUA, a família muda-se para a pequena cidade da família dela, onde Mahito, agora com 15 anos, sente alguma dificuldade em adaptar-se.

Ali encontra uma garça falante que o leva a conhecer uma torre abandonada que foi construída pelo seu tio-avô, um famoso arquitecto há muito desaparecido. A garça, que age como um guia, insiste que a mãe dele está viva e que, para ser salva, ele terá de se encher de coragem e entrar na torre. Assim que o faz, o rapaz depara-se com um mundo alternativo, povoado de personagens estranhas.

Produção do Studio Ghibli, um drama animado (e algo autobiográfico) que conta com assinatura do mestre de animação japonês Hayao Miyazaki — o celebrado autor de O Castelo no Céu (1986), Princesa Mononoke (1997), O Meu Vizinho Totoro (1998), (o oscarizado) A Viagem de Chihiro (2001), O Castelo Andante (2004), Ponyo à Beira-Mar (2008) ou As Asas do Vento (2013). Miyazaki tinha anunciado a reforma há uma década, mas acabou por regressar.

Filme de abertura do Festival Internacional de Cinema de Toronto (Canadá), O Rapaz e a Garça inspira-se na obra homónima publicada em 1937 por Genzaburo Yoshino (1899-1981).

Urso de Ouro no Festival de Berlim, este documentário realizado por Nicolas Philibert (A Cidade Louvre, Ser e Ter) segue pacientes, médicos e cuidadores do Adamant, um centro psiquiátrico a funcionar num edifício implantado sobre as águas do rio Sena, em Paris.

Explorando as diferentes percepções do que é a saúde mental e o seu tratamento, o espectador vai acompanhando o dia-a-dia dos vários pacientes na sua relação com o mundo exterior.

Samidha (ou Sam, como gosta de ser chamada) é descendente de uma família indiana bastante conservadora. Constantemente dividida entre a cultura onde foi criada e a do país onde nasceu, ela tenta ser aceite pelos colegas, mesmo que para isso se veja demasiadas vezes a renegar as suas origens.

Isso fez com que se distanciasse de Tamira, outrora a sua melhor amiga, que se tornou mais soturna desde que começou a transportar consigo um estranho frasco de vidro.

Um dia, Tamira conta-lhe que o frasco que traz consigo aprisiona Pishacha, uma entidade demoníaca devoradora de almas, que ela tem tentado conter mas que parece estar a ganhar poder a cada dia.

Irritada com as crenças da amiga, que considera infundadas, Sam parte o frasco. Nesse momento, Tamira é atacada e desaparece. Em choque com tudo aquilo, Sam tenta encontrar um modo de corrigir o erro.

Inspirado na mitologia hindu e direccionado para um público mais jovem, um filme de terror sobrenatural com assinatura do estreante Bishal Dutta segundo um argumento seu e de Ashish Mehta. Com Megan Suri (conhecida por protagonizar a série Eu Nunca…) no papel principal, o elenco conta também com as actuações de Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Betty Gabriel e Gage Marsh.

O método deste assassino profissional (interpretado por Michael Fassbender) é simples e preciso: nunca improvisa, não confia em ninguém, rejeita qualquer sinal de empatia e compromete-se apenas com as missões para as quais foi pago. Enquanto cumpre estas regras à risca, tudo lhe corre de feição. Até ao dia em que comete um erro que o transforma de predador em presa.

Seleccionado para competir na 80.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, este thriller é assinado por David Fincher (Clube de Combate, Seven - 7 Pecados Mortais, A Rede Social, Em Parte Incerta). Segue um argumento de Andrew Kevin Walker, Alexis Nolent e Luc Jacamon, inspirado na novela gráfica homónima escrita por Alexis "Matz" Nolent e ilustrada por Luc Jacamon. Para além de Fassbender como protagonista, o elenco inclui ainda Tilda Swinton, Charles Parnell e Sophie Charlotte.

Nos cinemas desde 26 de Outubro e disponível na plataforma Netflix a partir do dia dez.

Aos 73 anos, Alvin Straight (Richard Farnsworth) recebe um telefonema que o põe a par do delicado estado de saúde do seu irmão Lyle (Harry Dean Stanton), com quem está de relações cortadas há mais de dez anos. As últimas palavras que trocaram foram ditas no calor de uma terrível discussão e, desde aquele momento, as centenas de quilómetros que os separavam tornaram-se ainda maiores.

A fraqueza nas pernas obriga Alvin a apoiar-se em canadianas para andar e a falta de vista não lhe permite ter a carta de condução. Apesar disso, determinado a fazer as pazes com o irmão, liga a sua máquina de cortar relva e faz-se à estrada. O caminho, longo, demorado e cheio de percalços, vai permitir-lhe conhecer novas pessoas, reflectir e olhar a vida com outros olhos.

Em competição pela Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e inspirado numa história verídica, um drama inesperado na filmografia de David Lynch que, segundo as suas próprias palavras na altura da estreia (em 1999), foi também o seu filme "mais experimental".

Durante a rodagem desta "história simples", Richard Farnsworth — nomeado para o Óscar pela sua interpretação —, estava já numa fase avançada de um cancro nos ossos. Viria a pôr termo à vida um ano depois.

Dia 12 de Novembro, às 22h, no TVCine Edition. Disponível na Filmin.