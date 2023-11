Megainundações na Europa: é possível prevenir cheias trágicas e salvar vidas

Quando afluentes do rio Reno começaram a transbordar, em 2021, várias localidades da Alemanha ficaram inundadas e mais de 140 pessoas morreram. Ninguém estava à espera da tragédia — até porque as megainundações são consideradas fenómenos naturais de difícil previsão. Agora, um estudo científico da Nature Geoscience vem sugerir que as megainundações na Europa podem ser antecipadas a partir de observações de cheias anteriores em bacias semelhantes do continente.

“Podemos utilizar megacheias que ocorreram em bacias hidrologicamente semelhantes na Europa como um modelo para prever megacheias que poderão acontecer numa bacia hidrográfica de interesse. O método pode ser usado para estimar cenários extremos de perigo de inundação — quer cenários de falha (o que pode correr mal?), quer cenários de desenvolvimento ao longo do tempo (como poderá ser o futuro?)”, explica ao PÚBLICO a cientista Miriam Bertola, primeira autora do estudo.

Megainundações são cheias significativamente maiores do que as que foram registadas anteriormente numa dada geografia, provocando grandes perdas humanas e materiais. Como são fenómenos naturais raros, há poucos registos — o que, por sua vez, dificulta a elaboração de modelos capazes de estimar o risco. Sem avisos precoces, é difícil desenhar estratégias e medidas para proteger a população e o património local.

A mensagem mais importante a levar para casa é que é essencial ir além da avaliação nacional do risco de inundações e partilhar informações sobre mega-inundações entre países e continentes, para reduzir o factor surpresa da sua ocorrência e salvar vidas. Miriam Bertola

Quase dois séculos de dados

Os cientistas analisaram dados de descargas fluviais de cerca de oito mil estações de medição em toda a Europa, um volume de informação que cobre o período entre 1810 e 2021 (com muitos hiatos pelo meio). A duração média das séries é de 51,4 anos, sendo a maioria dos dados posterior à década de 1960. “Apenas para algumas séries temos dois séculos de dados”, esclarece Miriam Bertola, investigadora do Instituto de Engenharia Hidráulica da Universidade de Viena, na Áustria.

Ao todo, a equipa identificou 510 megainundações, descobrindo que regiões com características hidrológicas semelhantes tendem a produzir extremos muito parecidos em todo o continente. “Foi uma surpresa descobrir que megainundações localmente inesperadas não são surpreendentes à escala continental”, conta Miriam Bertola, numa resposta por email.

O estudo da Nature Geoscience publicado nesta segunda-feira sugere que 95,5% das megainundações observadas poderiam ter sido previstas com base em eventos anteriores em locais semelhantes. “A mensagem mais importante a ter em conta é que é essencial ir além da avaliação nacional do risco de inundações e partilhar informações sobre megainundações entre países e continentes, para reduzir o factor surpresa da sua ocorrência e salvar vidas. Em resumo, para podermos antecipar as megainundações, temos de aprender com outros locais”, conclui Miriam Bertola.

Foto Schuld, em Ahrweiler, foi uma das localidades alemãs afectadas pelas cheias descomunais de 2021 EPA

A cientista explica que os métodos existentes hoje são baseados em informações locais e regionais, e raramente ultrapassam as fronteiras nacionais. Devido à limitação dos dados existentes, não estão preparados para prever com um grau de certeza satisfatório as megainundações. Além disso, refere a investigadora, os processos que estão na origem de inundações extremas e raras diferem daqueles que desencadeiam cheias menores e mais comuns.

“O principal desafio deste estudo foi estabelecer o próprio conjunto de dados. Esta investigação só foi possível graças a uma rede excepcional de mais de 50 cientistas europeus que partilharam dados e conhecimentos especializados sobre inundações. A colaboração bem-sucedida foi estabelecida há mais de uma década e continuou a crescer com o tempo”, remata a cientista, sublinhando a importância da colaboração científica.