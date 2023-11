A imagem da Europa no Outubro mais quente a nível global

O mês de Outubro de 2023 foi o Outubro mais quente (com a temperatura média global mais elevada alguma vez registada num mês de Outubro), de acordo com os dados divulgados na quarta-feira pelo Serviço de Alterações Climáticas do Programa Copérnico (C3S) da União Europeia. Nesta quinta-feira foi divulgada uma imagem que ajuda a perceber melhor o cenário na Europa: o mapa feito com os dados do C3S mostra as anomalias da temperatura do ar à superfície no continente europeu para o mês de Outubro de 2023.

O relatório divulgado nesta quarta-feira pelo C3S refere que Outubro teve anomalias de temperatura “excepcionais” e que foi o mais quente a nível global, com uma temperatura média do ar à superfície de 15,30 graus Celsius, 0,85 graus acima da média de Outubro nos anos de 1991 a 2020. A diferença em relação ao anterior Outubro mais quente (o de 2019) foi significativa: foram mais 0,40 graus Celsius.

Ainda que este tenha sido o Outubro mais quente a nível global, na Europa foi "só" o quarto mais quente, estando 1,30 graus Celsius acima da média de 1991 a 2020 na região. E houve nesse mês uma “precipitação acima da média na maior parte da Europa”.

O programa Copérnico diz-nos ainda que a Europa está a aquecer mais rapidamente do que o resto do mundo. Um exemplo é o mês de Setembro, que na Europa foi 2,51 graus Celsius mais quente do que a média de 1991 a 2020.

A nível global, Outubro juntou-se assim à lista de meses consecutivos que têm batido recordes da temperatura média global recentemente: Junho foi considerado o Junho mais quente; Julho foi o mês mais quente (de todos os meses) desde que há registos; o mês de Agosto foi o Agosto mais quente dos registos, e o segundo mês mais quente (de todos os meses); e Setembro foi também o Setembro mais quente, com quase 1ºC a mais do que a média dos outros Setembros de 1991 a 2020.

Além das alterações climáticas, há outro fenómeno climático em curso que pode contribuir para o aumento das temperaturas: o El Niño, que deverá durar pelo menos até Abril de 2024, segundo uma actualização feita na quarta-feira pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).