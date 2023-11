“Relação de confiança entre MP e PJ deve ser reatada”

O ex-director nacional da Polícia Judiciária (PJ), José Santos Cabral, considera que o facto de o Ministério Público (MP) não ter pedido a colaboração daquela polícia para as buscas sobre os negócios de lítio e hidrogénio verde a instalações do Governo significa que "a relação de confiança está em causa" entre as duas entidades. Santos Cabral, que é também juiz jubilado, defende, em declarações ao PÚBLICO, que essa relação "deve ser reatada necessariamente".

Nas buscas realizadas terça-feira, o MP contou com a ajuda de 145 elementos da PSP e nove da Autoridade Tributária.

Segundo Santos Cabral, a actual situação em que ficou exposta a dificuldade das duas entidades, MP e PJ, em trabalharem conjuntamente aconselharia a que os seus responsáveis se articulassem de modo "a desfazer eventuais equívocos".

De acordo com a lei, sublinha o ex-director nacional da PJ, esta polícia tem competências na investigação de criminalidade económico-financeira, tendo um departamento especializado.

Este ex-responsável lembra que no passado houve momentos em que o Ministério Público manteve a PJ afastada das suas investigações, nomeadamente, no caso da Operação Furacão, cujas buscas iniciais em Outubro de 2005 começaram por dar origem a seis arguidos.

Na sequência das buscas realizadas terça-feira ao Ministério do Ambiente, residência oficial do primeiro-ministro e outros locais, foram detidas para interrogatório cinco pessoas: o chefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, o advogado e consultor Diogo Lacerda Machado, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, um dos administradores da empresa Start Campus, Rui de Oliveira Neves, e o director executivo da mesma empresa, Afonso Salema.

Foram ainda constituídos arguidos o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, e o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta.

Segundo comunicado da PGR, em causa poderão estar factos susceptíveis de constituir crimes de prevaricação, de corrupção activa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência relacionados com as concessões de exploração de lítio nas minas do Romano (Montalegre) e do Barroso (Boticas), um projecto de central de produção de energia a partir de hidrogénio em Sines, o projecto de construção de data center desenvolvido na Zona Industrial e Logística de Sines pela sociedade Start Campus.