Comentários no PÚBLICO passam a estar disponíveis apenas a assinantes

A partir da próxima quinta-feira, dia 9 de Novembro, o PÚBLICO vai introduzir algumas mudanças no seu sistema de comentários. A mais importante tem que ver com o facto de este passar a ser um espaço reservado à participação dos assinantes, permitindo que todos utilizadores continuem a ler comentários.

A intenção do jornal é que estas mudanças melhorem a experiência geral de interacção com o PÚBLICO e contribuam para diminuir a toxicidade dos comentários, reforçando uma comunidade com espírito crítico e construtivo.

A exemplo de outros títulos internacionais, o PÚBLICO está focado em aumentar o leque de privilégios daqueles que mais contribuem para a sustentabilidade no jornal: a sua crescente comunidade de assinantes.

Simultaneamente, para poder promover uma moderação mais efectiva e eficaz dos comentários, estes serão mantidos abertos durante um período limitado no tempo: 72 horas após a publicação do artigo. Os estudos mostram que a maioria dos comentários é publicada nas primeiras 48 horas. O PÚBLICO alargará esse período para garantir que as histórias publicadas chegam ao maior número possível de assinantes que as queiram comentar.

No essencial, mantêm-se as restantes regras, que pode consultar aqui. Se tiver dúvidas, há um perguntas e respostas que pode ser-lhe útil.