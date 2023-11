Vem aí a “geringonça” Pedro Nuno, Mortágua e Raimundo?

Neste Soundbite antecipamos as “geringonças” do futuro.

Com a demissão do primeiro-ministro, o Presidente da República chamou os partidos parlamentares ao Palácio de Belém e convocou o Conselho de Estado. Nesta quarta-feira antecipamos as "geringonças" do futuro, num cenário onde parece impossível a maioria absoluta de um só partido.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.