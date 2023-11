O que se segue no país e no PS, depois da demissão de António Costa?

Neste P24, conversamos com São José Almeida, redactora principal do PÚBLICO.

António Costa apresentou a demissão ao início da tarde de terça-feira. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa vai receber os partidos e convocar uma reunião do Conselho de Estado para dar seguimento ao processo. Só depois, na quinta-feira, falará ao país.

Com o país em suspenso, que cenários estão agora em cima da mesa para a governação do país, depois da demissão do primeiro-ministro?

E dentro do PS, o que podemos esperar depois da saída do secretário-geral?

Neste P24, conversamos com São José Almeida, redactora principal do PÚBLICO.