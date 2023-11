Eleições antecipadas? Em média, passam três meses entre a demissão e a ida a votos

Em 2021, quando o Orçamento do Estado foi chumbado, culminando com a dissolução do Parlamento, gerou-se o impasse político mais longo desde o ano 2000: 95 dias.

No século XXI, Portugal já teve cinco impasses políticos que geraram eleições antecipadas. O mais longo durou 95 dias e aconteceu quando o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 levou à dissolução da Assembleia da República e à queda do segundo Governo de António Costa, ainda em 2021. O mais curto durou 74 dias e tinha outro socialista como protagonista: José Sócrates demitiu-se em 2011 após o PEC IV não ter sido viabilizado pela Assembleia da República. Em média, os impasses políticos deste século duraram 85,5 dias. Quanto durará o momento actual é uma dúvida que só terá resposta depois de o Presidente ouvir os partidos e os conselheiros de Estado e anunciar a sua decisão, mas pode tornar-se num dos mais longos.