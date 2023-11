António Costa não foi um dos primeiros-ministros mais votados de sempre (nem do PS)

Uma publicação no X (antigo Twitter) refere que António Costa teve dos melhores resultados de sempre em eleições legislativas. No entanto, mesmo entre socialistas, fica atrás de Sócrates e Guterres.

A Publicação

Contexto

Um utilizador da rede social X (antigo Twitter) afirmou, referindo-se à demissão de António Costa, que “um dos primeiros-ministros mais votados da história da democracia [se tinha demitido] por causa de uma acusação da Justiça.”

No entanto, nos comentários e nas notas da comunidade (espaço nas publicações de X onde outros utilizadores podem acrescentar informação adicional, contexto ou corrigir dados) há quem contraponha a publicação, afirmando que António Costa não foi um dos primeiros-ministros mais votados da história.

Os Factos

Convém começar por esclarecer que, nas eleições legislativas, os eleitores votam para escolher os deputados do Parlamento e não exactamente o primeiro-ministro.

Desde as primeiras eleições para a Assembleia da República, em 1976, existiram 16 momentos eleitorais. O melhor resultado obtido pelo PS de António Costa, nas eleições de 2022, em que conquistou maioria absoluta com 41,37%, é apenas o oitavo melhor de sempre, ficando perto do meio da tabela.

Os sete primeiros-ministros cujos partidos conseguiram melhores resultados nas urnas foram Aníbal Cavaco Silva, em 1987 e 1991, com 50,22% e 50,6%, respectivamente; José Sócrates, em 2005, com 45,05%; Francisco Sá Carneiro em 1979 e 1980, com 42,52% e 44,91% e António Guterres em 1995 e 1999, com 43,76% e 44%, respectivamente.

Mesmo falando em contagens de votos absolutos, os 2.301.887 eleitores que deram a maioria absoluta ao PS de António Costa em 2022 são, também, o oitavo maior número de sempre.

O PS liderado por António Costa em 2022 não foi, portanto, “dos mais votados” da história do país, não sendo sequer um dos três melhores resultados da história do PS, apesar de ter conquistado maioria absoluta parlamentar.

Veredicto

A afirmação na publicação é falsa. António Costa não foi dos primeiros-ministros a conseguir dos melhores resultados de sempre nas legislativas de 2022 (o seu melhor resultado).