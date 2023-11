“A raiva dissolveu-se e entregámo-nos à tristeza, mas quero toda a gente zangada”

Um mês depois do horror, os cartazes com os rostos dos reféns que o Hamas levou para Gaza parecem ter-se multiplicado nas ruas de Jerusalém. Mas a cidade também acordou com novos cartazes, como os que citam as palavras de Noy Katsman, que perdeu o irmão, Hayim, em Holit: “Não quero que o que aconteça ao meu irmão aconteça às pessoas de Gaza, e tenho a certeza de que ele também não quereria”.

