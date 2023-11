Morreu influenciadora brasileira Luana Andrade, aos 29 anos, por complicações com lipoaspiração

A influenciadora digital Luana Andrade morreu, nesta terça-feira, aos 29 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais pela empresa que representava a influencer.

A jovem tinha sido internada na tarde de segunda-feira para realizar uma cirurgia de lipoaspiração, mas houve complicações durante o procedimento, segundo o Hospital São Luiz informou em nota enviada à Folha de S. Paulo.

“O procedimento de lipoaspiração foi realizado por cirurgião e anestesista particulares, contratados pela família. Após aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma paragem cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipa.”

A unidade de saúde ainda disse que a causa da morte foi embolia pulmonar e lamentou a perda. “Mesmo com todos os esforços da equipa, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje.”

Luana ficou conhecida ao participar do reality show Power Couple 6, da Record, com o namorado, o também influenciador João Haddad. Actualmente, ela trabalhava como assistente de palco no programa Domingo Legal, no SBT.

A última publicação no seu perfil oficial no Instagram data de segunda-feira. Luana publicou uma fotografia em roupas de ginástica num ginásio de São Paulo. “​Meu lugar preferido”, escreveu.

O SBT lamentou a morte e prestou solidariedade a família e amigos. “O SBT, a equipa do Domingo Legal e toda a direcção e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana.”

Segundo o médico cirurgião-geral e gestor de saúde Pedro Archer, a lipoaspiração é recomendada a pessoas que tenham grande quantidade de tecido adiposo (onde fica armazenada a gordura), mas que, mesmo com a prática de exercícios físicos, não conseguem eliminá-la em regiões localizadas.

A embolia pulmonar é quando um coágulo de sangue bloqueia uma veia do pulmão, resultando em dor e dificuldade em respirar. Archer explica que, como a cirurgia mexe com muitos tecidos com alta circulação sanguínea, certa quantidade de sangramento é normal.

“Olhando o perfil da paciente, acredito que não teria necessidade de lipoaspiração. Actividade física com acompanhamento personalizado poderia funcionar”, diz.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.