The Art of Tasting Portugal chega à televisão para promover gastronomia do país

O projecto The Art of Tasting Portugal, uma “plataforma que visa promover a gastronomia nacional através do mapeamento gastronómico” do país e da organização de experiências turísticas “com ênfase nesse sector”, lançada em 2020, chega agora às televisões portuguesas através de uma série de oito episódios.

Em cada um deles estará em destaque “uma região do país, um chef e um produto diferente”, com o objectivo de “divulgar o território” e “celebrar os produtos de cada região”, “apresentando os seus produtores e os chefs que os trabalham”, anuncia em comunicado. O episódio de estreia –​ transmitido na CNN Portugal já este sábado, às 15h56, e “repetido ao domingo” – acompanha “o chef Alexandre Silva numa viagem até à ilha da Berlenga, onde os percebes são o produto de eleição”.

Os episódios seguintes são dedicados às regiões do Algarve, Ribatejo, Setúbal, Grande Porto, Douro e Região Autónoma da Madeira, apresentadas sempre pela mão de um reconhecido chef português distinguido pelo Guia Michelin. São eles: Louis Anjos, Hans Neuner, Rodrigo Castelo, Marlene Vieira, Arnaldo Azevedo, Vasco Coelho Santos, e Benoît Sinthon.

“Cada episódio, com o seu percurso e intervenientes, resulta numa experiência que é comercializada através do site, desenvolvida em colaboração com o Guia Michelin”, adianta a organização.

“É um enorme orgulho ver esta materialização do The Art of Tasting Portugal pelas mãos de chefs que partilham connosco esta paixão pela gastronomia portuguesa, e que têm um papel fundamental no desenvolvimento das experiências do projecto, além de serem peças essenciais na promoção e valorização da nossa gastronomia e do nosso país”, acrescenta Adriana Fournier, co-fundadora do projecto com Patrícia Dias, citada pela nota de imprensa.