Duodécimos: descida de IRS em risco, pensões e salários da função pública não

Dissolução do Parlamento e não aprovação do orçamento lançaria país para cenário em tudo semelhante ao vivido em 2022, com regime de duodécimos até Julho.

Com a proposta do Orçamento do Estado aprovada na generalidade, mas ainda por discutir e aprovar na especialidade, a demissão de António Costa esta terça-feira arrisca-se a lançar o país para um cenário em tudo semelhante ao vivido há apenas dois anos, quando, em 2022, as finanças públicas acabaram por ser geridas até Julho em regime de duodécimos.