União Berlim conquista primeiro ponto em Nápoles

Equipa alemã empatou em casa do campeão italiano e deixou de estar a zero nesta sua época de estreia na Liga dos Campeões.

O União Berlim pode ter ficado matematicamente fora de um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas, pelo menos, não vai sair da liga milionária a zeros, depois do empate 1-1 no estádio Diego Armando Maradona frente ao Nápoles, em jogo a contar para a quarta jornada do Grupo C, do qual também fazem parte Real Madrid e Sp. Braga.

Este empate acaba por ser uma boa notícia para os bracarenses na luta pelo apuramento, dependendo, claro, do que fizerem ainda nesta quarta-feira no Bernabéu frente ao Real Madrid.

Mesmo sem estarem ao nível da época passada, e tendo ganho na Alemanha há duas semanas, os napolitanos eram os favoritos a novo triunfo, que os deixaria bem próximos da fase seguinte. E tudo parecia estar a correr bem ao Nápoles, que ainda teve um golo anulado a Anguissa aos 30' antes de inaugurar o marcador aos 39'. O internacional português Mário Rui fez o passe, Politano encostou para o 1-0.

Após o intervalo, o União, que voltou a ter o português Diogo Leite no seu trio de centrais, mas que também está longe de deslumbrar na Bundesliga (16.º), veio com vontade de tirar alguma coisa do jogo e, aos 52', chegou mesmo ao empate, por Datro Fofana, após assistência de Sheraldo Becker.

Até final, o resultado não mudou, o que significa que os berlinenses já não poderão chegar a um dos dois primeiros lugares do agrupamento (mas ainda podem chegar à Liga Europa), e que o Nápoles, segundo com sete pontos em quatro jogos, ainda pode ser apanhado pelo Sp. Braga na classificação.