Quatro detidos após confrontos entre adeptos do Benfica e da Real Sociedad

Confrontos violentos entre adeptos do Benfica e da Real Sociedad a cerca de uma hora do início do encontro entre as duas equipas, para a Liga dos Campeões, levaram à detenção de quatro pessoas, entre os 21 e os 42 anos. Pelo menos um dos detidos é adepto da Real Sociedad, os restantes serão benfiquistas.

Os momentos de tensão aconteceram quando cerca de 60 ultras ligados ao Benfica (a maior parte deles encapuzados) irromperam pela Rua Aragão, próxima da praça Armerías, local habitual de encontro dos adeptos da Real Sociedad antes dos jogos da equipa basca, e começaram a lançar petardos, a atirar cadeiras e a agredir adeptos da Real Sociedad.

Há ainda relatos de que alguns destes adeptos do Benfica entraram em estabelecimentos comerciais com petardos.

A situação obrigou à mobilização de forças policiais de intervenção rápida para o local e à detenção de quatro pessoas por "desordem pública", confirmaram as autoridades locais.

Já durante o jogo, os adeptos encarnados terão arremessado tochas para as bancadas dos apoiantes da equipa adversária e lançado engenhos pirotécnicos dentro do estádio.

"A primeira palavra é para pedir desculpa aos nossos adeptos. O nosso papel é colaborar com a polícia e a Ertzaintza para que isto não volte a acontecer. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para identificar estas pessoas. São delinquentes", afirmou o presidente da Real Sociedad, Jokin Aperribay, em conferência de imprensa no final do jogo, prometendo que o clube vai tomar medidas para que quem lançou tochas "responda perante a justiça".

Aperribay revelou ainda que Rui Costa estava "envergonhado", que lhe "pediu perdão muitas vezes" e que afirmou que os comportamentos em causa "não representam o Benfica".

?? “Iremos con todo contra esos delincuentes”. https://t.co/5O9rbdDMEr — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023

Esta não é a primeira vez que adeptos do Benfica protagonizaram confrontos e comportamentos impróprios em jogos europeus. A repetição destes actos levou mesmo o emblema da Luz a pedir a todos aqueles que se deslocassem a San Sebastián "uma atitude irrepreensível" durante toda a partida. No entanto, no início do jogo no Anoeta, eram visíveis artefactos pirotécnicos acesos na zona onde se encontravam os apoiantes "encarnados".

Os incidentes a envolver adeptos benfiquistas nas competições europeias já levaram mesmo a UEFA a sancionar o clube "encarnado" a um jogo sem adeptos, cumprido esta época, na visita ao recinto do Inter de Milão.