Na Champions, resta ao Benfica pontuar ou “morrer”

A partir do meio da fase de grupos da Liga dos Campeões já podemos começar a fazer algumas operações matemáticas. E há uma bastante clara que nos diz que o Benfica precisa de pontuar nesta quarta-feira (17h45, Eleven) frente à Real Sociedad. Se não o fizer, “morre” na Champions.

Mas a calculadora pode ser traiçoeira. Nessa medida, um empate no País Basco, mesmo que mantenha os oitavos-de-final em aberto no plano matemático, tê-los-á como uma total quimera no plano lógico, já que até mesmo um triunfo será, em tese, insuficiente para ainda haver Benfica na Champions no início de 2024.

Seja como for, o importante para os “encarnados” é que é obrigatório deixar a mediocridade em Lisboa. Entre 32 equipas, só há três sem qualquer ponto e, dessas três, o Benfica é a única que nem um golo marcou.

Podemos argumentar que Antuérpia, pelos golos sofridos e pela fragilidade global, e União Berlim, pela falta de tarimba individual, são equipas menos fortes, mas factos são factos. E é facto que o Benfica tem sido zero na Europa: zero qualidade, zero golos, zero pontos.

Vem um 3x4x3?

Para este jogo há uma dimensão táctica bastante interessante de seguir. Roger Schmidt criou um 3x4x3 nos últimos dois jogos, duas partidas de grau de dificuldade menor – e até por isso é difícil aferir se a aposta se manterá.

Mas as palavras de Roger Schmidt sugerem que sim. “O novo sistema é uma opção para amanhã. Analisámos os jogos e nos últimos estivemos, defensivamente, melhores sem dar muitas hipóteses aos adversários”, apontou, na antevisão desta partida, dando uma pista sobre a relação entre o novo sistema e a melhoria defensiva.

Com o 3x4x3, o problema da primeira fase de construção está, em teoria, reduzido – porque há superioridade numérica atrás, além da evidente contribuição de Morato, jogador de predicados técnicos úteis como central pela esquerda.

Sem bola, está por saber se o 3x4x3 resolve algo, sobretudo frente a uma formação contra a qual não será possível um jogo de pares evidente que facilite as referências de marcação a uma equipa portuguesa pouco habituada a jogar assim.

Os três da frente vão “morder” a saída sempre baixa dos centrais bascos ou vão recuar para mais perto do quarteto central, procurando fechar as bolas entre linhas que tanto prejudicaram no jogo da Luz? Os dois laterais/alas vão encostar nos dois laterais da Real, arriscando deixar Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal em três contra três atrás, ou vão recuar para uma linha de cinco, permitindo ao Benfica não sofrer tanto com a largura, como sofreu na Luz, mesmo que recupere menos bolas em zona ofensiva?

É difícil prever que comportamento terá o Benfica neste 3x4x3, mas uma boa resposta neste desenho, com ou sem vitória, pode significar a consolidação deste sistema como uma ideia para melhorar a equipa – até porque vem aí derby. E essa melhoria será, por estes dias, tão ou mais importante do que manter acesa uma pequena chama de Champions que já quase se extinguiu.