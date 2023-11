Carlo Ancelotti elogia Sp. Braga, mas “jogar bem não chega”

O empate a zero no domingo na recepção ao vizinho Rayo Vallecano refreou o bom momento do Real Madrid após vitórias consecutivas em Braga e em Barcelona, por 2-1, mas esta noite (20h, TVI), quando os madridistas entrarem no Santiago Bernabéu para defrontarem os bracarenses, terão do seu lado o conforto de ainda não terem cedido qualquer ponto no Grupo C da Liga dos Campeões. Apesar disso, Carlo Ancelotti, técnico dos “merengues”, quer ganhar para “resolver a fase de grupos após quatro jogos”, e, embora elogie a “qualidade” do Sp. Braga, recorda que “jogar bem não chega”. A resposta de Artur Jorge foi no mesmo sentido: “Os elogios têm agradado, mas o bom jogo que fizemos em Braga [contra o Real] resultou em zero pontos."

Com Courtois, Éder Militão, Aurélien Tchouameni e Dani Ceballos de fora, e com o seu principal trunfo está época convocado, mas com poucas possibilidades de jogar por estar com limitações físicas - “Avaliarei com ele”, disse Ancelotti sobre a hipótese de Jude Bellingham jogar -, o treinador do Real Madrid destacou no reencontro com o Sp. Braga o bom jogo dos minhotos há duas semanas, alertando para o perigo de desvalorizar o rival: “Olhem o que aconteceu nos últimos 30 minutos quando baixámos os braços pensando que já estava [decidido, a vencer por 2-0].”

Porém, com a objectividade que lhe é reconhecida, o técnico italiano acrescentou que embora “no geral, o Sp. Braga joga bem”, isso não é suficiente para ganhar: “Creio que não, há muitas outras coisas”.

Sem qualquer impedimento – viajaram 24 jogadores para Madrid -, Artur Jorge falou depois de Ancelotti, começando por concordar com o treinador adversário. O técnico português disse que “elogios têm agradado e têm sido motivadores, mas o bom jogo” que a sua equipa fez em Braga frente ao Real Madrid “resultou em zero pontos”.

"Temos de acrescentar solidez, atitude competitiva adequada, mentalidade da própria equipa na abordagem ao jogo, a coragem que temos de ter como equipa. Uma série de factores que naturalmente aliados ao bem jogar, deixa-nos mais próximo do sucesso”, acrescentou Artur Jorge.

Dizendo que havendo ou não Bellingham neste encontro “não muda rigorosamente nada”, uma vez que preparou “este jogo olhando a uma dinâmica do Real Madrid como um todo e não pelos aspectos individuais”, Artur Jorge disse que “nesta altura somar pontos é sempre satisfatório, não é encurtar a ambição, mas olhar para a realidade”.