A caminho do derby, Sporting tem uma “obrigação” europeia

Sete jogos em 23 dias, o que dá um jogo a cada 3,2 dias. O ciclo intenso do Sporting antes da pausa para as selecções já está perto do fim – termina no domingo com o derby na Luz frente ao Benfica, em que se joga a liderança do campeonato. Mas antes do clássico na casa do rival, os “leões” têm nesta quinta-feira uma obrigação europeia, em Alvalade, frente ao Rakow, a contar para a quarta jornada do Grupo D da Liga Europa. E é obrigatório ganhar para o Sporting continuar a pensar no primeiro lugar do agrupamento, o único que dá o apuramento directo para a fase seguinte.

Até ver, esta parte carregada do calendário tem corrido bem à equipa de Rúben Amorim. Desde 21 de Outubro, em que os “leões” defrontaram o Olivais e Moscavide para a Taça de Portugal, foram quatro vitórias e um empate em cinco jogos, sendo esse empate frente ao adversário polaco que irá reencontrar em Alvalade. Esse 1-1 na Polónia serve de aviso para aquilo que o Sporting pode esperar no reencontro, sendo que, nesse primeiro jogo, a expulsão de Gyökeres aos 8’ condicionou tudo o que haveria de acontecer – o Sporting ainda esteve a ganhar, com golo de Coates, mas cedeu o empate já perto do fim.

Por tudo o que aconteceu na Polónia, e pelo que já aconteceu num passado não muito distante, Rúben Amorim não menospreza o adversário nem desvaloriza a importância deste embate. “Poderão não ter individualmente o talento dos jogadores da Atalanta, mas podem sempre surpreender. O ano passado fomos eliminados na Taça de Portugal, há muitas coisas que temos de melhorar. Podemos ganhar qualquer jogo, mas também podemos perder qualquer jogo. O ano passado éramos o 4.º classificado da Liga portuguesa e ganhámos ao líder da Liga inglesa, que é a melhor Liga. É crucial ganharmos o jogo para não complicarmos as nossas contas”, alertou o técnico “leonino”.

A Liga Europa não tem sido, esta época, uma competição de grande conforto para o Sporting. Entrou a ganhar, 1-2 ao Sturm Graz depois de ter estado a perder, mas seguiu-se derrota por 1-2 em Alvalade com a Atalanta e empate em casa dos polacos. O “leão” sofreu golos em todos os jogos e esse é um aspecto que Amorim espera que não se repita desta vez, até porque o Rakow tem mostrado pontaria certeira na Liga polaca (29 golos marcados em 13 jogos), mas não na Liga Europa (1 em 4): “Marcam muitos golos, mas na Europa não. Cada jogo tem a sua história e o nosso foco é não sofrer golos, que temos sofrido bastantes, e marcar.”

A expulsão de Gyökeres na Polónia tirou-o deste jogo (e ainda está em aberto um castigo mais pesado), e o sueco não é o único indisponível. Amorim revelou que Geny Catamo e Morita vão continuar afastados da equipa por motivos físicos, sendo expectável que Paulinho entre para o lugar do sueco. Quanto a outras mudanças, Amorim não abriu o jogo, revelando apenas que Adán será o dono da baliza e não Israel, que foi titular no primeiro jogo com os polacos.

A conferência de imprensa de Amorim aconteceu durante o jogo do Benfica na Champions frente à Real Sociedad (que perdeu por 3-1) e perguntaram ao técnico “leonino” sobre a influência desse resultado no derby de domingo. Amorim garantiu que o seu foco ainda não chegou a esse jogo: “Em termos de contas, este é mais crucial do que o de domingo. A nossa prioridade em caso de extrema dúvida é o campeonato, mas a competição que está a chegar ao fim mais rapidamente e vai ter mais impacto é a deste jogo. Queremos vencer e continuar na Europa, é muito importante para nós. O foco está em apenas vencer este jogo.”