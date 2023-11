Bad Bunny reage a música viral criada com IA: “Se gostam, não são meus amigos”

Uma música composta com recurso a inteligência artificial aproveita as vozes de Bad Bunny, Justin Bieber e Daddy Yankee. Tornou-se viral no TikTok, mas não convence Benito. O autor já respondeu.

Bad Bunny, autor de êxitos musicais como Titi Me Preguntó e Daikiti, não gosta da nova música na qual a sua voz surge ao lado da de Justin Bieber e de Daddy Yankee. Não gosta porque, na verdade, nunca a interpretou: NostalgIA, uma canção que se tornou viral no TikTok nos últimos dias, é, afinal, uma criação da inteligência artificial que aproveitou as vozes do cantor porto-riquenho e do autor canadiano — criação essa que irritou Bad Bunny, tal como o próprio admitiu nas suas vias de comunicação oficiais.

“Se vocês gostam daquela música de merda que se está a tornar viral no TikTok, saiam deste grupo agora mesmo. Não merecem ser meus amigos”, escreveu o artista num grupo no WhatsApp onde difunde os seus projectos musicais. Afinal, e tal como o nome sugere, NostalgIA foi criada pelo FlowGPT, um criador de conteúdos digitais que se serve da inteligência artificial para compor músicas inusitadas.

O FlowGPT já respondeu ao porto-riquenho que interpreta Ojitos Lindos. “Lembram-se daquele Benito de há pouco tempo, da sua fome de ser ouvido, de ser um antes e um depois na música?”, questionou num vídeo publicado nas redes sociais, dirigindo-se ao cantor pelo nome próprio (não pelo nome artístico). “Há milhões de Benitos em todo o mundo, frustrados, mas incrivelmente talentosos. Infelizmente, estes Benitos nunca terão a mesma oportunidade que tu.” E volta a questionar: “O que teria sido de Bad Bunny sem Arcángel?”, referindo-se à colaboração de Bad Bunny com o rapper norte-americano que serviu de rampa de lançamento para a carreira do porto-riquenho.

A dimensão do FlowGPT nas plataformas de streaming ainda não chegam aos calcanhares dos 83 milhões de ouvintes fiéis que Bad Bunny regista mensalmente no Spotify — mas está a crescer. FlowGPT tem mais de 204 mil ouvintes por mês e NostalgIA já conquistou um número quase quatro vezes maior de ouvintes desde o seu lançamento, há três semanas. No YouTube, onde foi publicado o videoclip da canção — criado também ela com uma ferramenta de inteligência artificial, o deepfake —, a canção foi ouvida 83 mil vezes.

Mesmo fora das ferramentas mais tradicionais, a música está a expandir-se também no Instagram e no TikTok — e não só entre os internautas anónimos. Bad Gyal, cantora espanhola mencionada em NostalgIA, partilhou um vídeo com essa música e admitiu que só tinha percebido mais tarde que, afinal, ela não era verdadeiramente de Bad Bunny e Justin Bieber. “Estava toda entusiasmada e depois descobri que é IA”, escreveu na rede social antes de ter apagado a publicação.