O fim de Costa e um país à espera de eleições

“Obviamente, apresentei a minha demissão”, anunciou António Costa ao país, depois de a PGR ter revelado que está a ser investigado. Com uma crise política que lhe explodiu nas mãos, o Presidente da República convocou o Conselho de Estado e marcou as audiências dos partidos políticos ao abrigo das alíneas constitucionais que prevêem a dissolução da Assembleia da República. Neste Soundbite olhamos para a inesperada demissão de António Costa.

