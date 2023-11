Zona euro a cair ameaça crescimento português no final do ano

Depois de, no terceiro trimestre do ano, o desempenho mais negativo das exportações ter empurrado o PIB para uma contracção face ao período imediatamente anterior, a economia portuguesa já está a receber mais más notícias vindas do exterior relativamente aos últimos meses do ano, aumentando os riscos de entrada do país em recessão técnica.

Os primeiros indicadores de actividade na economia da zona euro durante o passado mês de Outubro voltaram a desiludir. Os índices PMI, que medem antecipadamente o desempenho da economia através da realização de inquéritos às empresas da indústria e dos serviços, não deram quaisquer sinais de recuperação. Pelo contrário, passaram de 47,2 pontos em Setembro para 46,5 pontos em Outubro. O facto de estarem abaixo de 50 pontos significa que a actividade económica está a diminuir e esta tendência ter-se-á acentuado em Novembro.

No terceiro trimestre, os resultados negativos deste indicador avançado já foram confirmados pela estimativa do Eurostat de uma contracção do PIB da zona euro de 0,1%. E, agora, conhecidos que estão os números dos índices PMI para o primeiro mês do quarto trimestre, acentua-se a perspectiva de que o PIB da zona euro possa voltar a registar uma contracção no período entre Outubro e Dezembro, o que conduziria a economia da zona euro para uma situação de recessão técnica, definida como dois trimestres consecutivos de crescimento em cadeia negativo.

Os dados do PIB divulgados nesta segunda-feira pela S&P Global, a entidade que compila os dados, referem-se apenas às principais economias da zona euro, não estando incluída a portuguesa. No entanto, a perspectiva de um prolongamento da tendência de contracção na zona euro até ao final do ano já constitui só por si um sinal negativo para a actividade económica nacional.

Durante o terceiro trimestre, período em que o PIB português se contraiu 0,2% face ao período imediatamente anterior (com um crescimento de 1,9% face ao período homólogo), foi precisamente o efeito negativo da conjuntura externa que mais prejudicou o desempenho da economia.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) ainda não publicou os dados das exportações e importações para esse período, mas revelou que “o contributo da procura externa líquida para a taxa de variação em cadeia do PIB passou a negativo, após ter sido positivo no segundo trimestre, reflectindo a redução das exportações quer de bens quer de serviços, incluindo o turismo”.

Isto é, a economia portuguesa, depois de uma primeira metade do ano em que cresceu, entrou numa tendência negativa muito por força da deterioração da conjuntura nos países que são, em simultâneo, a origem de uma parte importante dos turistas e a fonte das encomendas de exportações de bens.

Como assinala uma nota publicada pelo departamento de estudos do BPI nesta segunda-feira, aquilo que aconteceu no terceiro trimestre foi “a materialização mais cedo do que o esperado de um dos principais riscos que a economia portuguesa enfrenta e que se relaciona com o enfraquecimento da actividade dos principais parceiros comerciais”.

Para o BPI, a contracção registada no terceiro trimestre já põe em “risco muito significativo” a previsão de crescimento de 2,4% que o banco tem para a economia no total de 2023.

No caso do Banco de Portugal, a previsão de crescimento anual de 2,1% este ano assumia uma quebra do PIB de 0,1% no terceiro trimestre, mas parte do pressuposto de que no quarto trimestre se regista um crescimento de 0,3%. Algo que o prolongamento durante Novembro e Dezembro de uma deterioração da conjuntura no resto da Europa pode colocar sob ameaça.