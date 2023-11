“O montante mínimo garantido para a modernização de embarcações será de 70 milhões de euros” no horizonte temporal do programa operacional Mar 2030 (2021-2027), apoiado pelo FEAMPA — Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura, revelou ao PÚBLICO Teresa Coelho, secretária de Estado das Pescas, à margem do Congresso da Pequena Pesca, no último sábado, em Vila Praia de Âncora.

