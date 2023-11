Iga Swiatek fecha época em glória

Após a eliminação no US Open, no início de Setembro, que ditou o fim do reinado de 75 semanas à frente do ranking mundial, Iga Swiatek respirou fundo. “Preciso de fazer como Roger, Novak ou Rafa, que é concentrarem-se somente nos torneios e não no ranking”, afirmou então. Sem pressas em retomar a liderança do ténis feminino, a polaca focou-se em jogar de forma mais solta e os resultados não tardaram. Desde o regresso à competição, Swiatek perdeu somente um dos 13 encontros que disputou e terminou a época com o primeiro título nas WTA Finals, após arrasar toda a concorrência que encontrou em Cancun. E recuperou o primeiro lugar do ranking, que ocupara desde Abril de 2022 até há dois meses, quando foi destronada por Aryna Sabalenka.

“Hoje foi o ponto alto desta abordagem mental; ‘estreitar’ a mente e pensar apenas nas coisas certas”, resumiu Swiatek, depois de vergar Jessica Pegula, pelos claros parciais de 6-1, 6-0.

“Aprendi a minha lição e, desta vez, não quis que tivesse impacto em mim. Teve um bocadinho porque é difícil não pensar numa coisa destas, mas quando entrei no court, sabia que tinha de me focar noutras coisas. E como as condições de jogo eram um pouco traiçoeiras, ajudou-me porque tive de me concentrar no jogo de pés e nas minhas pancadas e isso manteve a minha mente ocupada”, explicou a mais jovem campeã do torneio desde que Petra Kvitova triunfou em 2011 com 21 anos.

Na final, Swiatek somou mais winners (9-6) e menos erros não forçados (23-6) que Pegula, “quebrou” a adversária por cinco vezes e só enfrentou um break-point, já no derradeiro jogo. “Ela queria claramente a liderança do ranking. Pôde-se ver pela forma como ela competiu aqui. Tal como hoje, ela estava a esmagar as pessoas”, apontou Pegula.

Swiatek nunca tinha atingido a final das WTA Finals, o elitista torneio que reúne as melhores da época, mas terminou o torneio ganhando todos os 10 sets que disputou na prova e cedendo somente 20 jogos, o total mais baixo assinado por uma campeã das WTA Finals desde que o formato de grupos foi re-introduzido em 2003. Por ter não ter perdido nenhum dos cinco encontros que realizou em Cancun, a polaca angariou 2,8 milhões de euros.

A vitória nas WTA Finals foi o corolário de mais uma grande época de Swiatek, que fechou com 68 vitórias em 79 encontros realizados. Conquistou seis títulos e em todas as categorias do WTA Tour: Varsóvia (WTA 250), Doha e Estugarda (WTA 500), Pequim (WTA 1000), Roland Garros (o seu quarto título do Grand Slam) e WTA Finals – o que não acontecia desde 2014, por Serena Williams.

Para Pegula este foi também um excelente final de ano. A norte-americana de 29 anos já tinha derrotado Swiatek por duas vezes este ano quando esta era a líder do ranking. Em Cancun, venceu na fase de grupos Aryna Sabalenka, somando a terceira vitória sobre a número um mundial em 2023.

Mas diante de Swiatek não logrou mais do que 11 pontos no primeiro set e 10 no segundo. “Foi um daqueles dias em que senti que estava a arriscar muito e ela estava a jogar um ténis super-sólido”, disse Pegula, que manteve o quinto lugar na hierarquia mundial.

Nos pares, o título foi para a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva, de 39 anos – que voltou à competição há seis anos, depois de ter sido número dois no ranking de singulares em 2010 e mãe em 2016.

Para Elena Rybakina e Marketa Vondrousova, presentes em Cancun, a época ainda não terminou pois vão competir na Billie Jean King Cup Finals, que já decorre em Sevilha. A prova, disputada por 12 selecções, é organizada pela federação internacional (ITF) que fez questão de a dotar com prémios monetários equivalentes às da congénere masculina, Davis Cup Finals, oferecendo um total de nove milhões de euros, dos quais 2,2 milhões para a nação campeã.