FC Porto usou um “truque” antigo para vencer na Champions

Com uma jogada aperfeiçoada durante anos e anos, os portistas desbloquearam o jogo frente ao Antuérpia, numa partida que foi quase sempre morna – no relvado e nas bancadas.

Num momento de trauma, como era o do FC Porto depois da derrota com o último classificado da Liga portuguesa, faz sentido que uma equipa de futebol se socorra daquilo que sabe fazer melhor.

Nessa medida, foi uma jogada treinada, aperfeiçoada, aplicada e padronizada durante anos e anos, com Sérgio Conceição, que deu aos portistas o golo que serviu para bater (2-0) o Antuérpia nesta terça-feira, em jogo do grupo H da Liga dos Campeões.

Em poucas horas, sem muito que o fizesse prever, o FC Porto reentrou na luta pelo primeiro lugar no grupo H, pela derrota do Barcelona frente ao Shakhtar.

Apesar do triunfo e das contas interessantes na Champions, a desconfiança dos adeptos perante esta equipa foi clara – dos assobios esporádicos ao silêncio global em boa parte do jogo, este FC Porto ainda não fez as pazes futebolísticas com o Dragão.

Antuérpia a defender alto

Nesta partida vimos um jogo globalmente lento e algo pachorrento, algo que não é dissociável daquilo que as equipas queriam fazer.

Com o Antuérpia a pressionar com um bloco da frente bastante subido, o FC Porto – que levou um 4x4x2 com Taremi e Evanilson, mais Pepê como ala desequilibrador e Franco como ala equilibrador – precisava de activar jogadores entre linhas ou seduzir a equipa belga a subir em bloco, deixando espaço nas costas da defesa. E isso só era conseguido com paciência na construção baixa, “chamando” os adversários – e daí advém boa parte do futebol lento.

O plano era chamar e depois bater longo, para o espaço entre linhas, ou ainda mais longo, para a profundidade. Foi assim aos 2’, aos 10’ e aos 37’, com jogadas dentro do bloco belga, e aos 11’, 13’ e 24’, em lances mal definidos com ataques ao espaço.

Sucesso só mesmo aos 30’, com uma jogada de “assinatura” de Conceição. Já desde os tempos de Marega e Soares que o FC Porto tinha um movimento mais ou menos padronizado e explorado até à exaustão, que era ter um avançado a baixar em apoio, arrastando um central, e o outro a romper logo no espaço deixado vago pelo central arrastado.

Foi isso que fez Evanilson entre linhas, com Pepê a explorar o espaço vazio do central arrastado pelo avançado, com uma diagonal de fora para dentro. O ala não finalizou bem, mas acabou por haver penálti sobre Eustáquio. E foi Evanilson o homem do golo.

Positivo/Negativo Positivo Evanilson Capacidade para pedir entre linhas e em profundidade, bolas recuperadas e um golo. Fez um pouco de tudo e mostrou que é, entre os pontas-de-lança portistas, o mais capaz e, sobretudo, o mais completo.

Positivo Pepe Jogo tremendo do central, que “limpou” tudo o que lhe apareceu à frente. Conseguiu ainda alguns passes longos de qualidade e um golo. Negativo Pepê Inventou um par de lances só ao alcance de poucos, mas também desperdiçou várias jogadas com más definições. Pesando tudo, não foi, em geral, um jogo feliz.

Negativo David Carmo A jogar em defesa baixa, consegue ser intratável. Quando a equipa lhe pede que jogue mais alto, comete erros atrás de erros. Cometeu mais dois e esteve perto de ser expulso.

Expulsão ajudou

Dados do Fotmob mostravam uma superioridade tremenda dos portistas nos duelos – pelo ar e pelo chão –, mas nem era preciso: via-se a olho nu a forma como as “divididas” caíam todas para as camisolas azuis e brancas (50 contra 33), algo que foi hipotecando qualquer possibilidade de o Antuérpia atacar a preceito, mesmo tendo tido um lance de perigo aos 7’, “caído do céu” num erro técnico de Alan Varela.

A falta de predicados do Antuérpia já sugeria um jogo feito, mas a quase certeza chegou aos 51’, quando Ekkelenkamp foi expulso por uma falta grosseira.

Esse momento tirou ao FC Porto a possibilidade de explorar a profundidade, que o Antuérpia baixou as linhas, mas não impediu, curiosamente, a equipa portista de sofrer em transições, mesmo a jogar com mais um jogador.

Já perto do fim, David Carmo, que já tinha falhado, voltou a falhar. E o FC Porto pode dar-se por feliz por ter mantido o 1-0, segundos antes de Pepe selar o triunfo com o 2-0, de cabeça, com cruzamento de Francisco Conceição.