O “bombo” da Champions para recuperar o ego do FC Porto

Quando, numa experiência culinária com receita detalhada, falhamos um ingrediente, geralmente isso não hipoteca a qualidade mínima do prato – mas torna-o, pelo menos, incompleto e mais fraco. Para o FC Porto, é disso que se trata esta terça-feira de Liga dos Campeões.

Na Bélgica, quando visitou o Antuérpia, os erros portistas a seguirem a “receita” não hipotecaram o “prato” final. Mas tornaram-no um pouco pior, já que o aconteceu na primeira parte foi para lá de mau. Na segunda, porém, foi excepcional, com um triunfo por 4-1.

Nesta terça-feira, no Dragão (20h, Eleven), bastará seguir a receita à risca, sem ingredientes colocados a olho. Se assim for, é pouco provável que o Antuérpia, o “bombo” da Champions, consiga impedir a equipa portuguesa de chegar aos nove pontos no grupo H.

E esses nove pontos são, no plano teórico, uma quase garantia de presença nos oitavos-de-final da competição – não é crível que o Shakhtar consiga fazer seis pontos em três duelos (dois com o Barcelona e um com o FC Porto), nem sequer que os "dragões" percam, depois do Antuérpia, os dois que lhe faltam.

Parafraseando José Mourinho, em condições normais, o FC Porto estará nos “oitavos” e, em condições anormais, provavelmente também estará.

Onde ter Taremi?

O problema nestas premissas é que o FC Porto vem de um trauma recente. Um trauma mental, que perder com o último classificado da I Liga é sempre embaraçoso, mas também táctico.

É que o FC Porto parecia ter encontrado a resposta à dúvida sobre se valeria mais a pena ter um terceiro médio, com Pepê a segundo avançado e Taremi sacrificado como ponta-de-lança, ou ter Pepê a fazer de ala e terceiro médio, para poder ter um ponta-de-lança que permitisse a Taremi fazer a diferença entre linhas – e é nessa vertente que mais consegue ajudar, ligando-se com um avançado mais posicional.

Depois de Antuérpia e Vizela, a solução parecia clara: Evanilson (ou outro avançado mais fixo), com Taremi nas costas. O problema é que o desempenho frente ao Estoril foi medíocre, o que sugere que a solução não é, afinal, assim tão óbvia, mesmo que encontrar forma de beneficiar Taremi pareça sempre uma boa ideia.

Este jogo europeu poderá ajudar a resolver estes dilemas – o mental e o táctico –, mas não muito, já que o adversário, mesmo comparado com muitas equipas portuguesas, tem qualidade apenas razoável.

O Antuérpia, que ainda não pontuou na Champions, tem uma média de quatro golos sofridos por jogo na competição. Das 32 equipas em prova, é ainda a segunda que menos remata, a segunda que menos oportunidades de golo cria, a segunda que mais tempo passa no terço defensivo do campo e está no top 5 das que maior percentagem de remates permitem dentro da chamada “pequena área”. Tem também um valor bastante baixo de recuperações no terço ofensivo.

Trata-se, em suma, de uma equipa com alguns jogadores de bom nível, como o jovem Vermeeren, mas com valor colectivo global bem abaixo da média da competição e, por extensão, bem abaixo dos predicados do FC Porto – assim os “dragões” joguem o que podem, sabem e conseguem, algo que não aconteceu em Antuérpia até ao intervalo.

Conceição falou de espaço

Conceição argumentou que parte do motivo pelo qual os “dragões” já vacilaram no campeonato, mas estão consistentes na Europa terá que ver com o espaço dado pelas equipas.

“Tem que ver com os adversários, com esse posicionamento, com a forma como se organizam defensivamente (...) na Liga dos Campeões se calhar encontramos o espaço que no campeonato não encontramos”, apontou Conceição, sugerindo que o Antuérpia, até por precisar de pontos para ainda poder chegar à Liga Europa, poderá ter momentos de audácia posicional a poderem ser explorados pelo FC Porto.

Mas talvez não seja exactamente assim. Mark van Bommel, treinador dos belgas, parece ir ao Porto com expectativas esfriadas e sem vontade aparente de trabalhar pela vitória: "Não devemos pensar que vamos atirar o FC Porto ao tapete [pela derrota portista no campeonato]. Um empate seria uma coisa boa, vencer seria uma festa, mas claro que a derrota pode acontecer", apontou.

É até curioso que a conferência de imprensa de antevisão do jogo tenha tido pouco conteúdo acerca do Antuérpia e do que poderá ser a partida – talvez porque na cabeça dos jornalistas e até mesmo de Sérgio Conceição possa estar a ideia de que é um jogo que depende mais daquilo que fizer o FC Porto do que propriamente do que o Antuérpia puder oferecer de diferente e que ainda não tenha oferecido até agora nesta prova.