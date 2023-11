Quarta na TV: Gaultier, Fado Celeste e “Mr. Entertainment

CINEMA

Destroyer: Ajuste de Contas

AMC, 20h17

Profundamente balada por uma missão mal-sucedida que resultou numa tragédia pessoal, a agente Erin Bell (Nicole Kidman, nomeada para o Globo de Ouro) depara-se com um caso que parece estar ligado a esse momento do passado. Por isso, decide perseguir os criminosos até conseguir encontrar as provas que faltavam. Mas não vai ser fácil manter a imparcialidade necessária à investigação. O filme é realizado por Karyn Kusama, com argumento de Phil Hay e Matt Manfredi.

Irmãs de Armas

Cinemundo, 22h30

Inspirado em eventos reais, um drama de guerra realizado e escrito pela jornalista francesa Caroline Fourest. No Curdistão, a jovem yazidi Zara é raptada por jihadistas e mantida como escrava sexual. Anos depois, já em liberdade, decide aliar-se a uma unidade internacional de forças especiais, formada por mulheres da resistência curda.

Com aquelas “irmãs de armas”, descobre a força e a coragem para se vingar dos homens que lhe assassinaram a família, para os quais a morte às mãos de uma mulher é a maior das humilhações.

SÉRIE

Culpados

Disney+, streaming

Estreia-se o thriller criado por J Blakeson, em que Nathan Lloyd Stewart-Jarrett encarna um pai de família que se esforça por manter em segredo um passado ligado ao crime. Acontece que esse passado voltou para o assombrar: os membros do seu antigo bando estão a ser perseguidos, um a um, por um assassino.

DOCUMENTÁRIOS

Fado Celeste

TVCine Edition, 23h05

A propósito do centenário de Celeste Rodrigues (1923-2018), em cuja voz se cruzaram as mais importantes histórias e canções do fado, é exibido o documentário que Diogo Varela Silva, seu neto, realizou em 2010. Esta vénia à sua memória conta com testemunhos de Camané, Jorge Fernando, Argentina Santos e da própria fadista, entre outros.

Robbie Williams

Netflix, streaming

Estreia. A plataforma continua a explorar o segmento da “vida real” das grandes celebridades, alimentado pelo sucesso de docusséries como Harry & Meghan, Eu, Georgina ou Beckham. Desta vez, o foco está em Robbie Williams, que já era uma estrela da pop britânica nos idos tempos dos Take That e que, a solo, passou mais de 25 anos a reforçar a fama de “Mr. Entertainment”.

Realizado por Joe Pearlman, o documentário recorre a imagens recolhidas nas últimas três décadas (boys band incluída, portanto) e promete uma visão íntima e emocional dos bastidores dos holofotes, com direito a revelações.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

A conversa há-de ir da juventude política, quando liderava os estudantes marxistas-leninistas, até à ocupação de postos de poder como o de primeiro-ministro de Portugal, a presidência da Comissão Europeia ou a chefia do banco Goldman Sachs, com as respectivas experiências e polémicas. É ao encontro de José Manuel Durão Barroso que vai Fátima Campos Ferreira, no registo intimista e descontraído das entrevistas na Primeira Pessoa.

TALK-SHOW

Cá por Casa com Herman José

RTP1, 22h44

O consagrado criador de moda Jean Paul Gaultier aproveita a viagem a Portugal com o Fashion Freak Show – de hoje a domingo em Lisboa e de 16 a 19 de Novembro no Porto – para dar um salto à “casa” de Herman José e falar tanto do espectáculo como das criações icónicas que produziu em mais 50 anos ao serviço da alta-costura.

Os outros convidados da noite são Sónia Tavares e Nuno Gonçalves (The Gift), o “cowboy cantor” Zé Amaro e a trupe Taskmaster representada por Gabriela Barros, Madalena Abecassis, Vasco Palmeirim, Cândido Costa, Nuno Markl e Wandson Lisboa. Tudo intercalado, como sempre, com os momentos humorísticos da praxe.

DESPORTO

Futebol: Real Madrid x Braga

TVI, 19h55

Directo. O Braga de Artur Jorge desloca-se ao Santiago Bernabéu para reencontrar o Real Madrid de Carlo Ancelotti, na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter perdido para os “merengues” no Minho.