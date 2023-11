Podcast Sobre Carris distinguido pela Associação Vale D’Ouro

O podcast do PÚBLICO foi distinguido durante a gala do 15.º aniversário da associação que se dedica à promoção cultural, desportiva e social da região do Douro.

Os jornalistas Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins foram distinguidos pela Associação Vale D’Ouro pelo seu trabalho no podcast Sobre Carris. O podcast dedicado à temática ferroviária, do jornal PÚBLICO, recebeu distinção honorária de categoria Ruby na gala do 15.º aniversário da instituição, numa cerimónia que decorreu neste sábado no auditório municipal da Régua.

A Associação Vale D’Ouro justificou esta distinção pela dedicação dos jornalistas “ao mundo ferroviário”, às “problemáticas em torno da Linha do Douro” e pelo acompanhamento do projecto da Linha de Alta Velocidade de Trás-os-Montes.

O Sobre Carris é o podcast quinzenal do PÚBLICO dedicado a assuntos da ferrovia, disponível em todas as plataformas de podcast e no site do jornal. Nos episódios, os jornalistas debatem a actualidade do sector, entrevistam personalidades ligadas à ferrovia e fazem reportagens em Portugal e no estrangeiro.

Com sede no Pinhão, concelho de Alijó, a Associação Vale D’Ouro dedica-se à promoção cultural, desportiva e social da região do Douro. Nos últimos anos tornou-se conhecida no âmbito ferroviário pela defesa que fez da Linha do Douro e pela luta em torno da reabertura do troço Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) – Barca de Alva (Figueira de Castelo Rodrigo). No âmbito da discussão do Plano Ferroviário Nacional, a associação apresentou uma proposta de ligação ferroviária de alta velocidade entre a Área Metropolitana do Porto, Vila Real, Bragança, Miranda do Douro e Zamora, cozendo a região de Trás-os-Montes onde o transporte ferroviário não tem expressão depois de décadas de abandono.