Primeiras apostas dos partidos para o Orçamento são impostos e saúde

Prazo para propostas de alteração termina no dia 14 e só metade dos partidos já entregou medidas. As prioridades serão levadas esta segunda e quarta-feira ao Presidente da República.

Impostos, rendimentos, saúde e mobilidade são, para já, as apostas dos partidos para o arranque do debate do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) na especialidade. Estes foram os temas preferidos de quem já entregou propostas de alteração nos primeiros dois dias – foram 109 até sexta-feira –, ou seja, PCP (66), PAN (29), Livre (12) e PSD (duas). Mas todos os partidos vão levar ao Presidente da República as suas principais reivindicações nas audições desta segunda e quarta-feira.