Oposição leva a Marcelo preocupações sobre estado do SNS

Na primeira parte da ronda de audiências sobre o Orçamento do Estado para 2024, só os deputados únicos do PAN e do Livre assumem que estão a negociar com o Governo a aprovação de propostas.

Com aprovação garantida do Orçamento do Estado 2024 (OE2024) pela maioria absoluta do PS, só os deputados únicos do PAN e do Livre admitem estar a negociar a inclusão de propostas e, caso falhem os objectivos, poderem vir a rever o sentido de voto na generalidade, que foi de abstenção, na votação final global. Na primeira parte da ronda de audiências aos representantes dos partidos, promovidas pelo Presidente da República, a propósito do OE2024, a actual situação na saúde foi uma preocupação expressa por quase todos: o BE acusou o Governo de "empatar" as negociações com os médicos, o Chega considerou a falta de acordo "lamentável", a IL reiterou as críticas ao "atraso" na concretização da Direcção Executiva do SNS.