Marcelo recebe partidos à boleia do OE2024 com TAP, Efacec e Saúde na agenda

Presidente da República recebe líderes partidários esta segunda e quarta-feira, a propósito do Orçamento do Estado para 2024.

Com “dossiers quentes” como a privatização da TAP, a crise na saúde e o negócio da Efacec a dominarem a agenda mediática, o Presidente da República recebe, segunda e quarta-feira, os representantes dos partidos no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024). Marcelo Rebelo de Sousa tem mantido uma posição de compreensão sobre a proposta orçamental, mas não se tem coibido de pressionar a concretização da reforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS).