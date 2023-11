Responda por favor, Dr. António Costa!

A minha exclamação em epígrafe foi espoletada pelo pertinente e bem simples artigo do Prof. Doutor António Sarmento (A.S.) - "Sr. primeiro-ministro, precisamos de saber o que pensa sobre o SNS" - vindo no PÚBLICO de sexta-feira. A personalidade de quem o assina é por demais conhecida de todos os médicos e dos cidadãos em geral, e daí o valor que tem. Eu só mudaria o destinatário ou, melhor, juntar-lhe-ia o nome do Dr. Manuel Pizarro, ministro da Saúde e médico como nós, o que não é despiciendo.

Às seis interrogações de A.S. vou eu, talvez abusivamente, mas para não ser prolixo, resumi-las a uma, nodal: será que o que se está a passar com o SNS - embora duma forma menos explosiva - não resulta duma intenção do Governo, mais ainda pelo PS, dado já se ter desenhado há muito? Mormente a secundarização do SNS em relação ao privado? Factos e actores são conhecidos, até porque, os primeiros os vivi e os segundos andam nas páginas dos jornais. Valeria pena "falar sobre o assunto", mas antes, se houver a limpidez que faltou no alegado planeamento da "catástrofe ", hoje à vista desarmada, rebobinemos para irmos às causas. Assim responda, pelo menos, o Dr. Manuel Pizarro...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Efacec – negócio ruinoso

Sim, ruinoso, para os cofres do Estado, a suportar pelos contribuintes. 360 milhões de euros a exposição do Estado na Efacec, estando perdoados 200 milhões e o Estado ainda vai injectar mais 160 milhões e o comprador injeta 75 milhões, podendo o Estado eventualmente recuperar 75% da venda se se efectivar daqui a três anos. Que é uma incógnita.

A banca e o Estado perdoam milhões, e para vender, mais irão injectar e o comprador entra com uma ninharia e nada garante que os 2000 postos de trabalho estejam de pedra e cal. Será que o Estado não arranjaria gente capaz, pagando um ordenado justo, e nós temos em Portugal, para organizar e pôr a Efacec em condições de viabilidade?

Preocupa-me a vida dos trabalhadores e face ao valor de vendas, de certeza que a empresa não irá suportar o custo para tantos, pelo que seria justo que parte de alguns milhões fosse afecto aos próprios trabalhadores. Injectar, como o Estado tem feito e depois perdoar, pode-se pôr a questão, para onde foi o dinheiro? Aguardemos que os dias futuros sejam mais risonhos do que eu penso.

Manuel de Oliveira Bastos, Porto

A Carmo e o João

A Carmo [Afonso] diz, PÚBLICO de 3/11/23, que o João [Miguel Tavares] não está certo ao dizer que a defesa de Israel não é um genocídio de acordo com a definição do Dicionário Português. A Carmo transcreve a definição, a que acha correcta, da” Convenção…” e considera que é genocídio.

Sem ser especialista na interpretação de definições, parece-me que a definição da Convenção que se reporta a “crimes cometidos contra um grupo nacional, étnico, racial ou religioso”, não inclui “grupo terrorista" (que usa população civil como escudos humanos), o que me leva a concluir que não se trata de genocídio. O alto responsável do Hamas comunicou que o objectivo do grupo terrorista é exterminar os judeus e acabar com o Estado israelita, e que vão continuar os bombardeamentos sobre Israel bem como vão ocorrer outros “7 de Outubro”.

Israel declarou que a sua defesa passa por aniquilar o grupo terrorista Hamas.

Carmo e João têm-nos dito que reconhecem que o Hamas é um grupo terrorista e que Israel tem direito à sua defesa. O que nenhum deles nos diz, a verdadeira questão que está em causa, é como pensam que Israel pode promover a sua defesa, destruindo o grupo terrorista sem provocar a morte dos civis que usa como escudos humanos. Carmo e João, deixem-se de guerras de palavras que a nada e a ninguém servem, ponham as ideologias de lado e usem as células cinzentas para nos ajudar a melhor perceber o que é fundamental.

Maria Amélia Pereira, Lisboa

Conflito no Médio Oriente

Li na edição de sexta-feira o artigo de opinião de Alexandra Lucas Coelho, que assina como "jornalista e escritora". Dado o conteúdo deste artigo, na minha opinião não deveria ter invocado o "jornalista", pois mais parece ser escrito por uma activista anti-Israel e anti-Ocidente. Quando o Hamas vive misturado com a população e com o seu apoio, será muito difícil Israel combatê-lo sem gerar graves danos para os civis, apesar dos repetidos avisos para se deslocarem para sul. Alexandra Coelho tem, naturalmente, o direito à sua opinião (de 1 página e meia!) no público, mas faltou-lhe dizer quais são as soluções que advoga para o fim permanente deste conflito. Exterminar o Estado de Israel, como defende o Hamas? A solução dois Estados, também recusada pelo Hamas?

Armando Carvalho, Barcarena