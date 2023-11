Elogio a Mark Zuckerberg

Aconteceu: a empresa que mais nos fez pensar sobre o que fazem as empresas com os nossos dados pôs um preço na privacidade.

Na Europa, passa a ser possível pagar 9,99 euros para usar o Facebook e o Instagram sem anúncios (12,99 se a subscrição for feita na aplicação para telemóveis, uma diferença que serve para cobrir as taxas que a Google e a Apple cobram à Meta). Este preço abarca todas as contas do utilizador, mas só dura até Março. A partir daí, o preço vai subir substancialmente para quem tiver mais do que uma conta.

A Meta não queria fazer isto e não o esconde. Este não é um novo modelo de negócio de que a empresa estivesse à procura, nem um salto para o comboio do modelo das subscrições, que é cada vez mais uma opção das empresas de Internet. Muito menos é uma reacção a problemas no negócio da publicidade, que vai de vento em popa (mais sobre isto adiante).

A Meta faz isto porque foi a forma que encontrou para lidar com as restrições da União Europeia aos dados que podem ser usados para mostrar publicidade direccionada. Entre outras questões, estão em causa os moldes em que é pedido o consentimento para o tratamento de dados.

De forma geral, a ideia da Meta é a de que, havendo uma opção paga e sem anúncios, quem optar pela versão gratuita está a concordar com o tratamento dos dados para fins publicitários. A empresa argumenta que, numa decisão recente, o Tribunal de Justiça da União Europeia "reconheceu expressamente que um modelo de subscrição (...) é uma forma válida de consentimento para um serviço financiado por anúncios."

A subscrição estará disponível apenas para maiores de 18 anos. Para os adolescentes (teoricamente, é preciso ter 13 anos para usar as redes sociais da Meta) a empresa deixará, temporariamente, de mostrar anúncios. Presume-se que esteja à espera de ver como corre o novo modelo, particularmente junto das autoridades europeias, antes de se aventurar pela questão dos utilizadores menores de idade.

Se a ideia de cobrar para não mostrar anúncios vai convencer as autoridades e os juízes europeus é uma questão para os juristas discutirem. Mas dificilmente convencerá consumidores, um resultado que é provavelmente aquilo que a Meta pretende.

A empresa está na situação peculiar de se sentir empurrada para ter à venda um serviço que prefere "oferecer".

"Acreditamos numa Internet suportada por anúncios, que dá às pessoas acesso a produtos e serviços personalizados, independentemente do seu estatuto económico", escreveu a Meta ao anunciar a nova opção de subscrição. Curiosamente, nisto, a posição da empresa aproxima-se da posição de alguns activistas pela privacidade, que argumentam ser pernicioso que só quem possa pagar é que tenha direito a não ter os seus dados analisados.

Será muito interessante ver quantas pessoas vão subscrever. Como sabem os jornais, é difícil cobrar por algo que já foi gratuito. Quantas pessoas valorizam a privacidade o suficiente para pagar 120 euros por ano? Sobretudo, quantas pessoas valorizam a privacidade a esse ponto e ainda estão hoje a usar as aplicações da Meta?

Do que não restam dúvidas é que a publicidade é um negócio que a Meta domina e onde a empresa vê o seu futuro. Os números mostram-no.

Os anúncios representam 98,5% da facturação, que cresceu 23% no trimestre passado (talvez aproveitando a onda de abandono do X). Na Europa, as receitas publicitárias deram um salto de 35%. Esta é uma das regiões onde a facturação mais subiu. Cada utilizador do Facebook na Europa vale agora, em média, 5,9 euros por mês.

A empresa está a experimentar formatos de anúncios que aproveitam mais do que uma plataforma. Por exemplo, a publicidade no Instagram que abre uma conversa no WhatsApp com o vendedor.

Há pouco mais de uma semana, na apresentação de resultados, Mark Zuckerberg mergulhou em alguns detalhes que permitem antever para onde a Meta está a ir:

"As mensagens com empresas continuam a crescer nos nossos serviços e acredito que vão ser o próximo grande pilar do nosso negócio. Há mais de 600 milhões de conversas entre pessoas e empresas todos os dias na nossa plataforma. Para vos dar uma ideia do que isto pode ser à escala global, actualmente, todas as semanas mais de 60% das pessoas no WhatsApp na Índia enviam mensagens para uma conta empresarial. As receitas dos anúncios de 'clicar para enviar mensagem' na Índia duplicaram em termos anuais."

Também explicou como está a usar tecnologias de inteligência artificial.

As "melhorias" na recomendação algorítmica de conteúdo aumentaram em 7% o tempo que as pessoas passam no Facebook e em 6% o tempo que passam no Instagram. Bots de conversação poderão ajudar as empresas a manter diálogos com os clientes; especialmente, apontou Zuckerberg, nos países em que o custo do trabalho é mais elevado e sai mais caro às empresas terem humanos a responder no WhatsApp.

Juntando a isto os despedimentos e outros cortes de despesas (que caíram 7% no trimestre passado), a Meta conseguiu recuperar a confiança dos investidores: o preço das acções passou o último ano a crescer. A cotação tinha-se despenhado 76% entre o pico de Setembro de 2021 e Novembro do ano passado.

Zuckerberg (que, só a título de curiosidade, se lesionou recentemente enquanto treinava para uma competição de mixed martial arts) nunca conseguiu transformar nenhuma das suas plataformas num espaço de discussão pública ou em qualquer coisa próxima de uma ágora digital – mas esse também nunca foi o objectivo ou sequer uma responsabilidade que quisesse ter.

Já após a titubeante entrada em bolsa, há 11 anos, tínhamos visto como Zuckerberg conseguiu, em tempo recorde, transpor para os telemóveis uma plataforma que então vivia sobretudo da utilização no computador.

Agora, tem mostrado que consegue fazer crescer a bom ritmo o negócio de uma empresa global que passou anos mergulhada em dramas reputacionais.

Pode-se dizer muito sobre as falhas de Zuckerberg e das plataformas que criou (e, nesta newsletter, já se disse). Até houve quem o comparasse a um monarca absoluto (nesta newsletter, foi comparado a um ditador). Mas é altura de coroar "Zuckerberg, o Gestor".

Uma nota final. A 4.0 começou a ser enviada em 2016. Há leitores que estão cá desde os primeiros envios; muitos outros, foram chegando depois. Agradeço a todos os que já dedicaram tempo a lê-la e a todos os que enviaram comentários e críticas. A partir de Janeiro, esta newsletter passará a ser exclusiva para assinantes do PÚBLICO. Espero que continue a acompanhar.