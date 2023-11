Guia prático para viajar até aos seus sabores favoritos

Quem não sofre com saudades do café ou do vinho quando viaja para fora de Portugal? A boa notícia é que não tem de deixar as suas iguarias preferidas em terra, quando viaja de avião.

Há uma companhia aérea que leva tudo o que é português e que adoramos a bordo, para que não custe separar-se do país que serve as melhores “bicas” e galões. A TAP é a maior montra internacional da portugalidade e vamos saber quais são os produtos com que pode contar quando viaja com as cores da nossa bandeira – e que apaixonam além-fronteiras, todos aqueles que não conhecem os nossos sabores e aromas.

#1 Doze Chefs, doze regiões, doze ementas especiais

Noélia Jerónimo, Henrique Sá Pessoa, Júlio Pereira, Diogo Rocha... Conhece estes nomes? São alguns dos melhores Chefs portugueses e são eles que, desde Março de 2023, estão encarregues de criar as novas ementas de Classe Executiva nos voos de longo curso, com partida em Lisboa e durante dois anos. São menus com pratos inspirados no melhor da gastronomia da região de cada Chef e onde as estrelas são produtos locais – Local Stars!

Henrique Sá Pessoa foi o Chef que inaugurou esta iniciativa, apresentando a garoupa como ingrediente principal da ementa que criou com os sabores mais famosos da região de Lisboa. Outros Chefs seguiram-se, das regiões dos Açores, Algarve, Madeira, destacando produtos como o queijo de São Jorge, o polvo algarvio e o mel da cana da Madeira.

Em Novembro e Dezembro é o Chef Diogo Rocha quem está por trás das refeições mais deliciosas da Classe Executiva da TAP. Natural da região de Viseu, é um conhecedor dos melhores produtos regionais, tendo um imenso amor e respeito pelos ingredientes e receitas portuguesas. Com sabores da região Centro, elegeu o Bacalhau como estrela do seu menu.

No início de 2024, será o Chef Óscar Geadas a apresentar um menu recheado com os produtos mais característicos de Bragança e até Março 2025 outros Chefs e Local Stars, do Porto, do Alentejo, do Ribatejo, e de outras regiões, irão surpreender.

#2 TAP Wine Experience

A TAP leva os vinhos do nosso país pelo mundo: perfeito para os portugueses, que matam saudades, e para quem não conhece, que se rende ao primeiro gole. E agora conta com uma nova carta de vinhos a bordo, inaugurada a 2022 e válida até 2024, que surge após um concurso que a companhia realizou e que resultou em 43 vinhos seleccionados de oito regiões diferentes, que representam 24 fornecedores locais. Durante este biénio, a TAP estima servir um milhão de garrafas de vinho português.

Esta é uma carta de vinhos construída com base numa experiência internacional, por um painel de especialistas dos dois lados do Atlântico e que retrata as diversas regiões vínicas, de Norte a Sul do país. Para que a milhas do solo, por entre as nuvens e a caminho dos mais diferentes destinos, possamos recordar, com um simples copo de vinho, as belíssimas escarpas do Douro, as planícies do Alentejo ou a maresia algarvia.

#3 Produtos e marcas portuguesas a bordo

Para oferecer a verdadeira experiência portuguesa, a TAP só podia contar com produtos e marcas do nosso país: são os melhores embaixadores dos nossos padrões de excelência e qualidade.

Conheça os números dos produtos e quantidades consumidas em 2022 a bordo dos aviões TAP:

Apostar em empresas nacionais é prioridade para a TAP, e isso é notório nos números de vários tipos de artigos utilizados no ano passado:

#4 Parceria com a Benamor

Este ano, a partir de Outubro, a TAP inaugura uma nova parceria, com a Benamor. Nascida em 1925 em Lisboa, a Benamor, marca de cosméticos naturais, é uma das empresas portuguesas com mais tradição e longevidade. Falar da Benamor, é falar de Portugal, pelo que só podia ser esta a nova marca de amenity kits. Feitos exclusivamente de material ecológico rPET, os novos amenity kits da Classe Executiva são reveladores da aposta da TAP na elegância, na portugalidade e, também, na sustentabilidade. A expectativa é que, no decorrer do próximo ano, sejam entregues 500 mil unidades de cremes Benamor, com a característica fragrância que os portugueses tão bem conhecem.

Não restam dúvidas que a nossa gastronomia, os vinhos, as nossas marcas de topo e produtos de excelência voam mais longe com a TAP e tornam-se mais um cartão-de-visita do nosso país. E para nós isso é ouro sobre azul: porque viajamos sem deixar para trás o que gostamos mais, e a milhas do nosso lugar favorito, podemos saborear o que nos aquece o coração.