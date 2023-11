Iga Swiatek procura final em grande

Desde 2009 que o primeiro lugar do ranking mundial feminino no final do ano não estava em jogo no último torneio da época. Mas será esse o bónus que Iga Swiatek procurará na final das WTA Finals, onde defronta Jessica Pegula. A polaca de 22 anos ficou com a possibilidade de recuperar a liderança da tabela após eliminar, nas meias-finais, a actual número um, Aryna Sabalenka.

Swiatek venceu a bielorrussa, por 6-3, 6-2, somou a quarta vitória esta semana, depois de ganhar os três encontros no Grupo Chetumal e mantém-se invencível no circuito WTA há 10 encontros.

Pegula também ganhou os quatro encontros realizados em Cancun, frente a Sabalenka (1.ª), Coco Gauff (3.ª), Elena Rybakina (4.ª) e Maria Sakkari (8.ª), e é a primeira tenista a defrontar as quatro primeiras do mundo no mesmo evento desde a criação do ranking em 1975.

Esta é somente a quinta vez neste século em que o primeiro lugar estará a ser disputado no derradeiro encontro do calendário WTA e a primeira desde que, há 14 anos, Serena Williams destronou Dinara Safina, após vencer Li Na no derradeiro encontro do “masters” feminino, então realizado no Qatar.

A edição deste ano causou bastante polémica, devido à escolha tardia do local, pelo atraso na construção do estádio e pela opção de jogar-se ao ar livre já na época das chuvas em Cancun. Logo depois de disputar o primeiro encontro no torneio – que distribui nove milhões de dólares, por entre as oito melhores tenistas de singulares e as oito melhores duplas – Sabalenka disse sentir-se desrespeitada dadas as más condições do court.

Jornalistas polacos presentes no evento denunciaram as pressões a que foram sujeitos por parte da WTA para evitarem as críticas à organização e a antiga campeã Martina Navratilova aproveitou mesmo para colocar em causa a liderança de Steve Simon, como CEO da WTA.

“Talvez seja altura para uma nova liderança. Sendo esta uma associação de mulheres e estando eu envolvida há tanto tempo desde o início, a verdade é que só tivemos duas mulheres à frente. Está na hora de ser uma mulher a liderar. Penso que é tempo, espero, de termos um novo líder, mulher. Há muitas qualificadas para esse trabalho”, defendeu Navratilova.