Terça na TV: Carpenter, Eastwood e um boneco diabólico

Space Cowboys

Cinemundo, 16h55

Realizado por Clint Eastwood, o filme começa em 1958, na juventude de quatro militares da Força Aérea: Frank (Eastwood), Hawk (Tommy Lee Jones), Tank (James Garner) e Jerry (Donald Sutherland). Inicialmente escolhidos para o projecto Daedalus, que inauguraria as viagens do ser humano ao espaço, são afastados pela recém-criada NASA, que resolve enviar um chimpanzé. Quatro décadas depois, são chamados pela agência para impedir a queda na Terra de um satélite dos tempos da Guerra Fria.

Nova Iorque, 1997

TVCine Action, 21h45

Nova Iorque está transformada numa gigantesca prisão de alta segurança, onde estão os piores criminosos. Quando o avião do Presidente (Donald Pleasence) se despenha em Manhattan e ele é tomado como refém, só um homem o pode salvar: Snake Plissken (Kurt Russell), um ex-soldado condenado por assalto. Estreado em 1981, este filme de acção futurista foi um dos mais ambiciosos projectos de John Carpenter.

Irregular

TVCine Top, 23h05

Gabriel é casado com Patrícia e pai de Michelle, uma menina de dez anos. A vida deles é tranquila até ele cometer o erro de deixar a filha no carro enquanto faz uma compra numa estação de serviço. Quando regressa, percebe que a criança desapareceu e que, no seu lugar, está um rapaz que nunca viu. O pânico ganha novas proporções quando chega a casa e, no lugar de Patrícia, está uma desconhecida que afirma ser sua mulher. Um thriller de acção realizado por Diogo Morgado, com Pedro Teixeira, Júlia Belard, Margarida Serrano, Diogo Faria e Maria Botelho Moniz no elenco.

Autómata

SyFy, 23h45

Ficção científica por Gabe Ibáñez, com Dylan McDermot, Antonio Banderas, Birgitte Hjort Sørensen, Melanie Griffith e Robert Forster. O ano é 2044. A Humanidade resiste à desertificação galopante e apoia-se em robôs evoluídos. Um agente da polícia surpreende um desses andróides a auto-reparar-se – procedimento que, além de violar os protocolos de segurança, revela que os mecanismos cibernéticos estão a ganhar consciência.

SÉRIES

Leo Mattei - Protecção de Menores

Fox Crime, 22h

Entra na nona temporada a série francesa que acompanha Léo Mattei (Jean-Luc Reichmann), comandante da Unidade de Protecção Juvenil de Paris. No primeiro dos novos episódios, ele e a sua equipa – reforçada pelo entusiasmo da jovem tenente Inès Salma (Lola Dubini) – descobrem a afiada competitividade que grassa entre os jovens bailarinos de uma prestigiada escola onde uma adolescente se terá suicidado. Para ver à terça, em dose dupla.

Chucky

SyFy, 22h15

Depois de espalhar o terror no cinema, o boneco diabólico criado por Don Mancini ressurgiu nesta série em 2021. Hoje, avança para a terceira temporada. Chucky já não está numa cidadezinha: chegou à Casa Branca e aproxima-se perigosamente da família presidencial.

DOCUMENTÁRIOS

Obreiros da Natureza

Odisseia, 15h39

Minhocas que mantêm o solo fértil, manadas que pastam e fertilizam os campos, escaravelhos coprófagos, girafas que podam árvores... Incansáveis nos seus “trabalhos” diários, os grandes e pequenos Obreiros da Natureza estão em foco nesta série de três episódios, para ver hoje de uma assentada.

A Costa Britânica de Kate Humble

RTP2, 20h45

Estreia. Kate Humble calça as botas de caminhada e envereda por uma viagem por destinos costeiros da Grã-Bretanha, com partida no trilho da costa do Sudoeste britânico. Pelo caminho, há-de encontrar paisagens impressionantes, escarpas íngremes, uma igreja com um passado sombrio, pegadas de dinossauros, histórias de contrabando, receitas de gin e muita vida selvagem. Os seis episódios da série documental vão para o ar de segunda a sexta.

O Clube

TVCine Edition, 23h

A ligação entre Goa e a Tanzânia, testemunhada por histórias de vida, é o foco deste documentário de Nalini Elvino de Sousa, realizadora portuguesa de origem goesa que assinou, por exemplo, Enviado Especial, sobre Aquino de Bragança.