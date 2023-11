O cómico Carlos Pereira jura que aconteceu tornar-se apresentador

Ser apresentador de televisão não fazia parte dos planos do cómico Carlos Pereira. Mas foi o que aconteceu. Sem fazer por isso, tornou-se o rosto de dois programas da RTP África. Tudo começou em 2021, após ter saído da RDP África, e lhe ligaram para fazer um casting para Bem-vindos, o talk show diário das tardes do canal. Ficou e ainda hoje apresenta, alternando cada semana com Nádia Silva.

Esse programa trouxe-lhe, conta ao PÚBLICO, muita experiência, além de um "contacto grande com a comunidade" da diáspora africana. Fê-lo também ser "abordado na rua por pessoas que me fazem lembrar as tias lá em casa", continua. "Dão-me abraços, e isso não é algo menor", diz, recordando que no início do seu trajecto "não trabalhava a pensar em quem me via na rua". Recorda que numa ida ao supermercado foi abordado por uma senhora, "de 60 e tal anos", que lhe terá dito: "Filho, tu és uma pessoa da televisão, não podes vir de chinelos comprar pão." É algo que a sua família diria, jura. "Estas também são as minhas pessoas, dá-me um quentinho saber que estou a falar para elas."

O cómico, que nesse mesmo ano de 2021 criou e protagonizou a série da RTP Lab Barman, percebeu que, além de Bem-vindos, havia espaço para tentar algo que fosse mais próximo do seu registo habitual. Assim nasceu, no ano passado, Juro Que Aconteceu, uma proposta que fez ao canal. Também é um talk show, mas muito pouco focado em mostrar e promover o trabalho dos convidados. A ideia é ouvir histórias inusitadas contadas pelos convidados. Vai para o ar aos sábados à noite, 21h30, e chegou agora à segunda temporada, que foi gravada no início do Verão. Dois dos nove episódios já passaram.

Antes de cada gravação, conta o apresentador, o realizador Filipe Traslatti explica aos convidados que os quer "sem medo do ridículo, com o máximo à vontade, sem vergonha". "Na primeira temporada", acrescenta, "houve um episódio em que [o actor] Mauro Hermínio esteve mais de metade do programa sentado de pernas para o ar". Agora, quem aceita o convite "já vem com isso na cabeça", sabendo que pode dizer "asneiras" e "cocó". "Há muitas histórias com cocó" nesta época, garante.

"É um espaço em que estás a recordar coisas", resume. E a interacção entre convidados é importante. O anfitrião dá o exemplo de um episódio desta nova temporada, com o cantor Dino D'Santiago, a actriz e cantora Soraia Tavares e o cómico Carlos Andrade, ou Artolas. "Todos têm ligação a Cabo Verde, um à vontade maior. De repente, sou relegado quase para segundo plano e estou confortável com isso. Além das histórias que cada um levou, às tantas surgiram outras novas. O bom de colocar as pessoas a conversar entre elas é a interacção, em alguns momentos pode-se dar o caso de as pessoas se conhecerem e surgirem histórias em comum. Não conhecendo, podem lembrar-se de algo igual que viveram", mantém.

O programa teve, desde o início, segmentos fora do estúdio. Agora incluem o actor Anilson Eugénio a ir para a rua comprar histórias a transeuntes por um euro. "É incrível o que as pessoas dizem quando se lhes coloca um microfone à frente. No primeiro episódio, ele comprou a história de um homem que falou dos tempos em que assaltava carros. Podemos ver aquele vídeo dez vezes, e em cada uma delas perceber que é possível analisar de forma diferente", descreve o apresentador.