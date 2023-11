Uma história mal contada

Desde a primeira hora a suposta surpresa do ataque do Hamas é uma dupla impossibilidade; se os serviços secretos israelitas e americanos têm conseguido identificar e neutralizar pequenos grupos terroristas, como passaria despercebida aos dois serviços a preparação e movimentação de mais de mil combatentes? Por exemplo, afinal Israel conhecia o responsável pela preparação do ataque aéreo e noticiou de imediato a sua morte, mas supostamente nada sabia sobre o ataque de 7 de Outubro. Segundo The Times of Israel: “Apesar de uma série de acções que realizamos, infelizmente, em [7 de Outubro], não conseguimos gerar um aviso suficiente que permitisse frustrar o ataque”, escreveu o chefe dos serviços secretos Shin Bet, Ronen Bar, numa missiva aos membros da agência. Portanto houve um aviso que foi ignorado pelo Governo de Netanyahu, com a óbvia conivência americana; centenas de pessoas foram sacrificadas em favor duma estratégia que aproveita a dimensão do ataque para justificar uma retaliação esmagadora.

A quem interessa ocultar este facto? O sangrento ataque do Hamas pode servir de bóia de salvação a Netanyahu, acossado pela justiça e pelas manifestações de rua, alimenta a extrema-direita sionista e a sua sede duma solução final que extermine os palestinianos, e para os Estados Unidos, financiadores permanentes de Israel, desvia as atenções do impasse na guerra da Ucrânia. Substituir o terrorismo religioso do Hamas pelo terrorismo de Estado, com o sionismo em pano de fundo, é continuar a alimentar a espiral de ódio que nos levou a um beco sem saída. Qual o passo seguinte do terror? Uma bomba suja sobre Israel?

José Cavalheiro, Matosinhos

Confronto de civilizações

Para haver uma maior lucidez nos objectivos do Hamas (grupo terrorista que mantém sequestrado o povo palestiniano) deveríamos escutar os argumentos de um radical muçulmano Shaykh Haitham no canal Islam 21c, quando afirma que “o mundo não será o mesmo após o 7 de Outubro. Isto é uma grande oportunidade para o mundo muçulmano preencher o vácuo porque nenhuma ideologia será aceite excepto a ideologia islâmica. Do Ocidente, os ‘ismos’, o liberalismo, o progressismo falharam.”

E acrescenta: “Isto é um conflito de civilizações, não é um conflito entre israelitas e palestinianos, mas entre os que acreditam nos valores divinos e os que acreditam nos valores humanos que foram construídos e que falharam.” E finaliza: “Mesmo que Israel ganhe no terreno, todo o mundo muçulmano se unirá contra Israel e serão uns 2,2 mil milhões...”

Por outro lado, o que José Pedro Teixeira escreveu no PÚBLICO em relação a Israel tem todo o sentido e cito: “Entrar numa competição macabra pela violação do Direito Internacional Humanitário e conquista da opinião pública pelo sofrimento humano tem um vencedor antecipado — o Hamas. Traz dois perdedores antecipados, judeus e palestinianos, que perpetuam o ódio até ao infinito.”

Para finalizar, diria eu que nesta imensa encruzilhada de interesses e conflitos de décadas a maior vítima tem sido o povo palestiniano. Também é legítimo questionar qual o verdadeiro plano do actual Governo israelita.

Fernando Ribeiro, São João da Madeira

Prisões em Israel

Foi através do conflito agora existente entre o Hamas e Israel que a maior parte das pessoas fora de Israel veio a saber que existem nas prisões do país, quer nas cadeias militares, quer nas cadeias civis, mais de 6000 presos, homens mulheres e até menores palestinianos.

Já que Israel diz ser um Estado de direito e democrático, seria interessante que deixasse que os jornalistas estrangeiros, principalmente os de investigação, e organizações não-governamentais como a Amnistia Internacional pudessem ter acesso não só aos prisioneiros, para saber como eles são tratados, mas também aos processos de acusação e se os presos/as têm direito a advogados e quem é que os escolhe.

É tudo muito nebuloso na justiça israelita quando se trata de presos palestinianos; basta lembrar que um jovem menor palestiniano por atirar uma pedra a um soldado do Exército ocupante israelita, nomeadamente na Cisjordânia, pode ser condenado a 20 anos de prisão, segundo a lei israelita e, há presos palestinianos nas cadeias de Israel há mais de 40 anos.

Daniel M. Simões, St.º António da Charneca