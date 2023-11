A nostalgia da Geração X ao som do refrão 'It’s all because of you'

1, 2. 3…"I know it’s true/It’s all because of you/And if I make it through/It’s all because of you…." Confesso que desde sexta-feira estou a ouvir (até enjoar) a nova e derradeira canção dos The Beatles. E fiquei ainda mais fascinada depois de perceber como ela chegou até nós. As várias tentativas que foram feitas pelos sobreviventes do grupo ao longo dos anos e como conseguiram, com a ajuda da Inteligência Artificial, que a voz de John Lennon, gravada em 1978, chegasse até nós tão cristalina. Espreitem o texto do Daniel Dias que nos explica como tudo foi feito, ouçam a música e vejam o documentário de 12 minutos que está no YouTube da banda com o making-of.

E a canção vem mesmo a propósito desta ideia da Geração X estar nostálgica e do regresso do escritor norte-americano, autor do romance Psicopata Americano, cuja personagem Patrick Bateman ganhou alguns anos depois uma outra vida, com a interpretação de Christian Bale no filme da realizadora Mary Harron.

Vale a pena recordar que por causa da polémica em torno das descrições sexuais e de violência do romance Psicopata Americano, a editora que o ia publicar em 1991 na América, a Simon & Schuster, cancelou a sua publicação. Foi então que o mítico editor Sonny Mehta (1942-2019) , da Alfred A. Knopf, entrou em acção e comprou o manuscrito de Bret Easton Ellis. Publicou-o três meses depois e ainda hoje esse livro continua a vender em todo o mundo.

Lamento não vos poder dar acesso ao que neste jornal se escreveu nessa altura e também ao que se fez no suplemento Leituras do PÚBLICO quando o livro foi publicado pela primeira vez em Portugal no ano seguinte, em 1992, pela editora Puma. Mas podem recordar toda a história do cancelamento de Bret Easton Ellis no arquivo do The New York Times.

Há um momento da conversa da jornalista Isabel Lucas com Bret Easton Ellis, na entrevista "Os jovens estão a ficar muito puritanos em relação ao sexo" (que podem ler no Ípsilon desta semana), muito revelador da América actual e também deprimente.

"É terrível viver num país onde 90% da população não confia nos media. O meu namorado e eu deixámos de ver os jornais ou notícias. Agora só vemos programas de culinária. Eu gosto de Chopped. Consigo ver todos os episódios mesmo que já os tenha visto cinco vezes. E ele vê anime e joga videojogos. Chegámos a uma espécie de tréguas. Ele aproximou-se mais do meu lado, disse: ‘Tinhas razão, isto é tudo uma grande treta.’ Especialmente depois da pandemia. O mundo que nos chega é um simulacro, é uma coisa inventada, e podemos fingir que vivemos nele e que é tudo real, ou simplesmente continuar", afirma o sem papas na língua Bret Easton Ellis, 59 anos, que há mais de 13 anos não escrevia um romance e neste novo Estilhaços (ASA) está mais uma vez a olhar para o passado. A entrevista está muito boa e uma pré-publicação de um dos capítulos do livro pode ser lida no Leituras.

Há quatro anos, o autor norte-americano (que fez parte do grupo de escritores que nos mostrou algo de novo na literatura no final dos anos 80 e princípio dos anos 90) já tinha dado uma entrevista ao Ípsilon, feita por Isabel Lucas em Nova Iorque, a propósito do seu livro de não-ficção Branco.

O escritor esteve agora em Lisboa pela primeira vez, uma das cidades por onde passou a tour de promoção deste seu novo livro. Está diferente daquela persona que aparecia no documentário de 1999, This Is Not an Exit: The Fictional World of Bret Easton Ellis (está disponível no YouTube para quem não o viu no final dos anos 90). Muitos anos passaram, muitas coisas aconteceram com a sua carreira bombástica. Era já um outro Bret Easton Ellis aquele que esteve na Feira do Livro de Frankfurt há mais de uma década a lançar Quartos Imperiais (ed. Teorema), em que recuperava as personagens de Menos que Zero. Podem ler a reportagem "Bret Ellis, o verdadeiro, só para vocês" que fiz na altura em Frankfurt. E no mesmo ano, a crítica literária Helena Vasconcelos entrevistou-o também por telefone.

Nas livrarias nesta semana

ROMANCE HISTÓRICO

O Samurai Africano

Autoria: Craig Shreve

Tradução: Alberto Gomes

​Editora: Singular

320 págs., 17,75€

Nas livrarias a 3 de Novembro

COMPRAR

Baseado na história de Yasuke Kurosan, o primeiro samurai não nascido no Japão e o único de ascendência africana, este romance histórico do canadiano Craig Shreve está a ser adaptado pela Netflix. Como se lê na sinopse, em 1579, numa nau portuguesa que chegou ao Japão, viajava o padre jesuíta Alessandro Valignano e o seu guarda-costas, raptado da sua aldeia em criança, vendido como escravo a mercenários portugueses e forçado a lutar na Índia. Numa viagem a Quioto, encontram-se com o mais poderoso senhor da guerra do país, Oda Nobunaga, e em troca de permissão para construir uma igreja, Valignano "oferece" o guarda-costas ao japonês. O livro está escrito na primeira pessoa, em jeito de memórias: "Criança durante metade da minha vida e soldado durante a outra metade. (...) Um homem para ser sacrificado. Uma coisa para ser oferecida."

FICÇÃO

Libertação

Autoria: Sándor Márai

Tradução: Piroska Felkai

Editora:Dom Quixote

200 págs., 15,90€

Nas livrarias a 31 de Outubro

COMPRAR

Este romance do magnífico autor de As Velas Ardem até ao Fim estava inédito em Portugal. Sándor Márai (1900-1989) conta-nos a história de Erzsébet e do seu pai, cientista perseguido pela Gestapo e por militantes do Partido da Cruz Flechada. "Na terceira noite após a passagem do ano — o vigésimo quarto dia do cerco de Budapeste — uma jovem decidiu abandonar o seu abrigo num grande prédio no centro da cidade para atravessar a rua transformada num campo de batalha e encontrar-se, por qualquer meio e a qualquer custo, com o homem que há quatro semanas tinha sido emparedado, juntamente com cinco camaradas, numa cave apertada do prédio em frente. Esse homem era o seu pai, e a polícia política persistiu, mesmo no auge do caos e da desordem, em procurá-lo com uma obstinação zelosa e perspicaz. A jovem mulher não era uma ‘heroína’, ou pelo menos não se considerava assim."​

No Leituras podem consultar as novidades que têm chegado às livrarias nas últimas semanas: na secção dedicada às saídas de livros.

A jornalista São José Almeida conversou com Luís Paixão Martins por causa do seu novo livro Como Mentem as Sondagens (ed. Zigurate).

O humor, a religião e a guerra por Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço: a conversa entre o humorista e o tradutor e professor universitário abriu a primeira edição do festival literário Utopia, que decorre em Braga até dia 12 de Novembro e o jornalista Pedro Manuel Magalhães fez a reportagem.

O sociólogo e escritor senegalês El Hadj Souleymane Gassama, ou simplesmente Elgas, como assina, publicou este ano um livro sobre meio século de relação intelectual e literária entre os escritores africanos e o Ocidente. Les bons ressentiments. Essai sur le malaise post-colonial (ed. Riveneuve) e o jornalista António Rodrigues entrevistou-o.

No podcast "Na Terra dos Cacos", António Rodrigues entrevistou também o escritor angolano José Eduardo Agualusa que está a lançar um novo livro. Ouvir aqui.

A jornalista Ana Sá Lopes conversou com Hugo Mendes e Frederico Pinheiro, os autores de Patos Desalinhados Não Voam (ed. Zigurate).

E a escritora Alexandra Lucas Coelho tem estado a escrever colunas de opinião no PÚBLICO.

Encontro de Leituras vai ser ao vivo em Braga

O convidado do próximo Encontro de Leituras vai ser o escritor Rui Cardoso Martins. O livro escolhido para o debate é Levante-se o Réu - Outra Vez, editado pela Tinta-da-china.

Pela primeira vez na história desta iniciativa conjunta do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo, o Encontro de Leituras vai realizar-se ao vivo. O escritor, jornalista e argumentista Rui Cardoso Martins é o próximo convidado do clube de leitura transatlântico promovido pelos dois jornais, em sessão a realizar-se a 10 de Novembro, às 22h (19h em Brasília), no Festival Utopia, em Braga, com transmissão na plataforma Zoom.

Quem quiser assistir ao vivo, em Braga, deve registar-se no site do festival (com quem o PÚBLICO tem uma parceria).

Os melhores momentos serão depois publicados no podcast Encontro de Leituras.

Quem quiser receber informações sobre este clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo pode inscrever-se através do email encontrodeleituras@publico.pt

Lá vos espero.