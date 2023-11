O futuro da humanidade está em quem sente o sofrimento dos outros

Na terça-feira, passará um mês que o Hamas decidiu entrar em Israel, matar indiscriminadamente homens, mulheres e crianças, e fazer reféns. Entre uns e outros são perto de duas mil pessoas. Desde então, a resposta do Governo israelita tem sido classificada por muitos como desproporcionada. Os ataques à Faixa de Gaza matam indiscriminadamente homens, mulheres e crianças. "Olho por olho, dente por dente", diz o Livro do Êxodo, quando Deus fala com Moisés, depois de este sair do Egipto. É a chamada lei do talião, da reciprocidade entre o crime e o castigo.

Esta semana, a actriz Angelina Jolie, que se distinguiu pelo seu trabalho como embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, cargo que abandonou há um ano, alertou: "Gaza é uma prisão a céu aberto há quase duas décadas e está a transformar-se rapidamente numa vala comum." Jolie, tal como tantos representantes políticos apela ao fim do ataques.

Há uma semana, vi Golda, com Helen Mirren no papel da primeira-ministra israelita Golda Meir, em 1973, apanhada desprevenida pela Guerra de Yom Kipur, depois da confiante vitória na Guerra dos Seis Dias, uns anos antes. Tal como a 7 de Outubro, também então, os israelitas foram surpreendidos pelo ataque de tropas egípcias e sírias, num dia que era o mais importante do seu calendário religioso. Após três semanas de conflito, Meir consegue que o Egipto reconheça Israel como um Estado.

É fácil perceber a ânsia de sobrevivência dos judeus, a forma como se agarram com unhas e dentes a terras que acreditam ser suas por herança. A dada altura, Golda conta como, na antiga Ucrânia, os seus antepassados se fechavam em casa, em silêncio absoluto, para que os locais, quando bebiam em demasia, não os agredissem. Há um sofrimento que corre no sangue judeu que não é assim tão desconhecido dos cristãos.

Muitíssimo mal comparado, Israel é como aquela criança que toda a vida viu o pai bater na mãe; que durante as agressões, sentia-se impotente e temia que o pai matasse a mãe; mas quando cresce faz exactamente a mesma coisa e torna-se um agressor tão violento quanto o pai. Há uma incapacidade de compreender o outro por quem nunca foi compreendido. Mas, atenção, nada de generalizações porque, tal como escreve a psicóloga Raquel Raimundo há gente boa em toda a parte e em qualquer circunstância. A especialista lembra o psicoterapeuta Viktor Frankl que passou por vários campos de concentração nazis e que "escreveu que mesmo em condições tão terríveis se recordava de pessoas que iam de caserna em caserna para confortar os outros, oferecendo-lhes o último pedaço de pão".

Centrada na relação dos pais com os filhos, a psicóloga Clementina Almeida enumera alguns conselhos sobre como explicar este conflito aos mais novos. O diálogo é importante e nada de desvalorizar. Afinal, mesmo que a televisão esteja apagada, os filhos podem chegar à informação ou à desinformação. É difícil esconder-lhes as mortes de crianças, primeiro israelitas, depois palestinianas. Crianças nas quais os nossos filhos se podem rever. Por isso, é importante falar, mas sempre adequando o discurso àquilo que os filhos sabem e às suas idades. Queremos que os nossos filhos estejam informados, sejam empáticos e solidários.

Saliha Afridi é psicóloga e directora de um centro clínico no Dubai. Cruzei-me com o seu perfil no Instagram, onde tem 226 mil seguidores. As suas últimas publicações são sobre o conflito, a dor e o luto. A dor que tantos no mundo árabe (é o seu contexto) sentem pelo que se está a passar na Faixa de Gaza. Há duas semanas, partilhou uma conversa com a filha, que lhe perguntou: "Mãe, dói tanto quando penso na Palestina. Devo parar de pensar ou parar de sentir?" Entre inúmeras palavras mais ou menos sábias, Afridi aconselha a filha a não deixar de sentir porque o "futuro da humanidade está, literalmente, nas pessoas que sentem a dor quando os outros estão em sofrimento".

E termina: "A única esperança para a humanidade está nas mãos de pessoas como tu, que estão arrasadas com o que está a acontecer na Palestina. Pessoas como tu, que se confrontam com as verdades dolorosas do nosso mundo e deixam a verdade entrar dentro de si, profundamente o suficiente para que sejam impelidas a fazer algo para corrigi-lo. Por isso, continua a sentir."

É no Sermão da Montanha que Jesus corta com os antigos ao lembrar a expressão "olho por olho" para oferecer uma nova proposta, segundo o Evangelho de Mateus: "Eu, digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem."

Boa semana!