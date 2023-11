Novak Djokovic também reina em Paris

Novak Djokovic continua sem concorrência no ATP Tour. Depois de três vitórias em três sets a caminho da final do Rolex Paris Masters, o tenista sérvio de 36 anos foi claramente superior a Grigor Dimitrov no derradeiro encontro do torneio parisiense em court coberto e tornou-se no primeiro tenista a chegar aos 40 títulos da categoria Masters 1000.

“É incrível ganhar isto após circunstâncias bastante desafiantes durante esta semana. Estive muito perto de perder, em três encontros consecutivos, e de alguma forma, encontrei maneira de os vencer”, reconheceu Djokovic, após derrotar Dimitrov por 6-4, 6-3. O incontestável número do ranking mundial foi o mais sólido, em especial, no aspecto mental, e não enfrentou qualquer break-point durante a hora e 38 minutos de jogo, para somar a 12.ª vitória em 13 duelos com o búlgaro de 32 anos.

“Hoje, acho que estávamos os dois bem tensos no início e pude perceber que ele estava a ficar um pouco sem combustível. Eu também, mas de alguma forma consegui encontrar uma pancada extra sobre a rede. Foi mais equilibrado do que o resultado indica, mas foi mais uma vitória incrível para mim”, disse o sérvio, após a conquista do 97.º título da carreira.

Nem sempre acarinhado pelo público francês, Djokovic recebeu um enorme aplauso quando parou a entrevista “on-court” para ir consolar Dimitrov, que chorava após perder a sua segunda final de um Masters 1000 – a primeira tinha sido em 2017.

Depois de erguer pela sétima vez o icónico troféu de bronze – L’Arbre de Fanti, em cujos ramos estão inscritos os nomes dos participantes –, o sérvio vai chegar às ATP Finals com somente uma derrota nos últimos 32 encontros realizados e uma série invencível de 18 encontros ganhos, o que lhe dá todo o favoritismo em Turim, a partir de dia 12.

Em Cancun, a final da 52.ª edição das WTA Finals foi adiada para segunda-feira, devido à chuva que, no sábado, interrompeu a segunda meia-final, quando Iga Swiatek (2.ª) vencia Aryna Sabalenka (1.ª), por 2-1. A vencedora deste encontro vai discutir o título com Jessica Pegula (5.ª), que, aos 29 anos, se qualificou para a final mais importante da carreira. Na primeira meia-final, a norte-americana derrotou a compatriota e parceira de pares Coco Gauff (3.ª), por 6-2, 6-1, em 60 minutos.

Esta foi a primeira vez que as três melhores tenistas do ranking atingiram as meias-finais das WTA Finals, que, na segunda-feira, irá conhecer a 26.ª campeã diferente na prova que encerra o WTA Tour.