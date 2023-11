Urgência do Hospital de Águeda encerrada até domingo

A Urgência Básica do Hospital Conde Sucena, em Águeda, vai estar encerrada a partir das 20h00 deste sábado até às 08h00 de domingo, informou a administração hospitalar.

De acordo com um comunicado do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que gere os hospitais de Águeda, Aveiro e Estarreja, não foi possível completar as escalas médicas.

"Apesar dos esforços encetados para completar as escalas médicas, estão previstos constrangimentos no funcionamento do Serviço de Urgência Básica do Hospital Conde de Sucena, em Águeda", refere.

O comunicado informa que esses constrangimentos "vão sentir-se entre as 20h00 do dia 04 de Novembro e as 08h00 do dia 05 de Novembro".

Nesse período, a urgência vai estar encerrada, pelo que só foram admitidos doentes até às 18h00 deste sábado. "Em caso de necessidade, os utentes devem dirigir-se às unidades hospitalares mais próximas", aconselha a administração.

"O CHBV apela à compreensão de todos, lamentando, desde já, os eventuais constrangimentos que esta situação possa causar e que, apesar de todos os esforços, não foi possível ultrapassar", refere o comunicado.

A administração hospitalar dá ainda nota de que "foi realizado aviso atempado ao CODU/INEM, corporações de bombeiros, Saúde24 e hospitais mais próximos".